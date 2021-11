Musica e solidarietà: “Mille Note Per Jenny”, al via la raccolta fondi per l’evento annuale a favore della ricerca sul cancro

È partita la raccolta fondi per l’evento benefico annuale “Mille Note per Jenny”. Un’iniziativa nata inizialmente come serata di musica rock nel ricordo di Jenny, prematuramente scomparsa, ma che nel tempo è diventata una manifestazione di musica e cultura. “Le offerte raccolte nel corso dei vari appuntamenti e l'intero ricavato della grandiosa serata conclusiva, scrive Leonardo Cerno che ha organizzato la raccolta fondi su GoFundMe, verranno devoluti come di consueto all'AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro), all'associazione "Luca Onlus" che si occupa dell'assistenza ai giovani malati oncologici e all'associazione "Il Paese di Lilliput" dedicata ai bambini in cura presso il Reparto di Neonatologia dell'Ospedale di Udine”. Negli anni la manifestazione si è arricchita di nuove iniziative, con la collaborazione delle associazioni e dei locali dell'Alta Val Torre e non solo. La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/1000-note-per-jenny