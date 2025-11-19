Musica, Udine capitale nazionale del canto libero e vocale. Dal 21 al 23 novembre il Premio delle Arti 2025

Si svolgerà a Udine, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, la XIX edizione del Premio Nazionale delle Arti, per la sezione musica lirica e musica vocale da Camera promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio. E sarà il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, nel 2025 che segna il suo centenario, a ospitare la prestigiosa manifestazione che coinvolge i giovani talenti in ascesa di tutta Italia: una vetrina importante per le nuove generazioni che hanno scelto di dedicare al canto i loro studi e il loro futuro, e un’occasione significativa di confronto e test professionale per la loro imminente carriera. A valutare le esibizioni, nelle prove di semifinale e di finale del 21 e 22 novembre, sarà infatti una prestigiosa Giuria guidata dalla cantante lirica di fama internazionale Fiorenza Cedolins, direttrice artistica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che sarà affiancata dai noti cantanti lirici e docenti di canto Daniela Barcellona, Lucio Gallo e Giovanni Furlanetto e da Macrì Simone, pianista e cantante specializzata in musica vocale da Camera, coordinatrice della direzione artistica della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

«Siamo lieti che il nostro Conservatorio sia stato accreditato dal Ministero per questa duplice sezione e la città di Udine sia protagonista del Premio Nazionale delle Arti – spiega il Direttore del Tomadini, Beppino Delle Vedove – Un valore aggiunto in questo 2025 che, dallo scorso febbraio, ci vede impegnati in una sequenza di iniziative legate al centenario della nostra istituzione. Nel 2023 il Tomadini aveva ospitato la sezione di fisarmonica del Premio Nazionale delle Arti, e una decina di anni fa quella legata all’organo. Ancora una volta ci proponiamo di condividere con la città un momento speciale per il Tomadini, aprendo le porte della nostra sede, in piazza primo maggio, al pubblico che vorrà ascoltare le esibizioni delle prove semifinali e della finale, e accogliendo poi tutti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per il concerto conclusivo di domenica 23 novembre, quando insieme festeggeremo i giovani vincitori della sezione di canto lirico e di musica vocale da Camera».

Appuntamento quindi venerdì 21 novembre, presso la sede del Conservatorio Tomadini a Udine, fra le 11 e le 12 per la semifinale di musica vocale da Camera, che vedrà in gara quattro formazioni di Duo e dalle 15 alle 17 per le audizioni semifinali dei 7 candidati alla prova di canto lirico. Le prove finali si svolgeranno sabato 22 novembre, dalle 15 per la sezione di musica vocale da Camera e dalle 17 per la prova finale di canto lirico. La Giuria comunicherà quindi il vincitore di ciascuna sezione e i vincitori delle borse di studio al termine della prova finale del Concorso. Il Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini di Udine elargirà una borsa di studio di €800 lordi e la registrazione di un CD a chi risulterà vincitore in ciascuna sezione, e inoltre per il canto lirico un premio al finalista più giovane e al miglior finalista che nel programma presenterà un aria d’opera di Vincenzo Bellini, del quale si celebrano 190 anni dalla morte. Nella sezione di musica vocale da Camera un Premio al duo finalista che, nel proprio intero programma di concorso, presenterà la migliore esecuzione di una composizione scritta dopo la fine della Grande Guerra nel 1918.

Domenica 23 novembre, alle 18 riflettori sul Gala conclusivo della XIX edizione del Premio Nazionale delle Arti, sezione vocale: al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alla presenza dell’artista e direttrice artistica Fiorenza Cedolins, presidente della Giuria del contest, i vincitori si esibiranno festosamente, in una serata che celebra sia il canto lirico, oggi particolarmente focalizzato sulle giovani generazioni per rinnovarne la bellezza classica e al tempo stesso la “rigenerazione” attraverso la contemporaneità delle interpretazioni; che la cosiddetta “art song”, ovvero la musica vocale da camera, fusione di suono e parola poetica che non nasce espressamente per la musica, ma viene scelta e ‘sonorizzata’ attraverso strumenti estetici ed espressivi, schiudendo un repertorio vasto e ricco di connessioni, nella ricerca di una propria e peculiare voce artistica. L’ingresso è gratuito, biglietti omaggio ritirabili fino a sabato dalle 16 alle 19 presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, domenica dalle 16.30 all’inizio del concerto. Info e dettagli: www.conservatorio.udine.it