Nasce Digital +Export, tutti i servizi per l’internazionalizzazione d’impresa in un’unica piattaforma digitale

Una piattaforma digitale made in FVG dedicata ai servizi per l’internazionalizzazione d’impresa: si chiama Digital +Export ed è l’innovativo servizio in cui accedere in pochi click a tutti gli strumenti con cui avviare, far crescere e consolidare la propria posizione all’estero.

La piattaforma nasce dalla collaborazione tra IC&Partners spa, società friulana di consulenza che da oltre 25 anni opera nell’internazionalizzazione d’impresa con sedi in 17 paesi nel mondo, e Webidoo spa, digital company specializzata nella digital transformation delle PMI.

Due solide realtà che grazie al know how, alle competenze ed esperienza dei rispettivi team sono in grado di accompagnare l’impresa in un percorso guidato nell’avvio, crescita e consolidamento nei mercati internazionali sfruttando i migliori servizi di export (digitali e non).

Digital +Export permette alle PMI di accedere a servizi di consulenza per l’internazionalizzazione: sul portale è possibile richiedere un’analisi gratuita personalizzata della propria situazione, per capire le potenzialità di crescita sia in termini di digitalizzazione sia di internazionalizzazione al fine di orientarla sui mercati e indirizzarla verso il servizio più in linea con le proprie esigenze.

I servizi messi a disposizione dalla piattaforma sono vari e abbracciano a 360° tutti gli ambiti del processo di internazionalizzazione delle imprese: dalla consulenza sugli strumenti digitali che favoriscono il commercio estero, come il digital export e il social selling, all’affiancamento strategico e manageriale per individuare i Paesi più attrattivi, elaborare un piano di sviluppo commerciale, predisporre la contrattualistica, gestire la fiscalità e arrivare concretamente all’esportazione dei prodotti o apertura di sedi all’estero.

Se la partita della crescita per le aziende e per il PIL nazionale si gioca sull’export, è quindi proprio dal Friuli Venezia Giulia che nasce un nuovo e flessibile strumento dedicato all’internazionalizzazione.

“L’export è il traino dell’economia italiana – sottolinea Roberto Corciulo, Presidente di IC&Partners spa – il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per il 95% da microimprese e per il 4% da piccole imprese, in molti casi dotate di un potenziale di prodotti e servizi esportabili.

Basti pensare ai numeri dell’export del FVG che, tra 2019 e 2022, ha segnato una crescita del 43,1%, superiore di 13 punti a quella italiana, che comunque ha registrato un più che positivo +30,1% nello stesso periodo”.

Al contempo, con la pandemia e i nuovi scenari geopolitici, la globalizzazione sta cambiando pelle a ritmi velocissimi. “Le PMI italiane – continua Corciulo – hanno bisogno di figure altamente qualificate, perché il processo di internazionalizzazione necessita, oggi più che mai, di competenze manageriali specifiche in termini di conoscenza del nuovo contesto competitivo globale, delle caratteristiche politiche, economiche, legislative e sociali dei mercati di sbocco e soprattutto delle tecnologie innovative necessarie per vincere le nuove sfide imposte dalla digitalizzazione. È questo il punto di partenza che ha ispirato la creazione della piattaforma con webidoo.”

Con un quartier generale radicato in FVG, a Udine, 27 uffici in 17 diversi paesi del mondo, 250 dipendenti, IC&Partners rappresenta un unicum a livello nazionale, sia per la grandezza dell’azienda, sia per il modello di business. A questo si aggiungono 30 partner strategici portando ad una presenza globale in 47 paesi nel mondo: è di fatto il più grande network italiano dedicato al supporto alla internazionalizzazioned’impresa.

“Per un’azienda come webidoo, il tema dell’internazionalizzazione attraverso il web è sempre stato prioritario” – rilancia Daniel Rota, CEO e Co-founder di Webidoo SpA – da alcuni anni, infatti, siamo il primo partner europeo della piattaforma e-commerce b2b della multinazionale cinese Alibaba.com e coltiviamo un team di esperti digitali dedicati ad affiancare le aziende nel loro ingresso sui mercati internazionali. Questo nuovo progetto aggiunge un importante tassello al nostro percorso grazie ad un partner solido e competente che offre servizi complementari ai nostri”.