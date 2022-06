Nasce in Friuli il primo cluster forestale d’Italia, il “caso” friulano presentato anche dalla regione Campania

Legno Servizi di Tolmezzo (Ud), ha dato vita alla prima filiera esclusivamente dedicata alle attività del forestry. Il presidente Carlo Piemonte spiega che lo scopo in sostanza è quello di rendere disponibili alle imprese dei servizi innovativi e dei progetti da convidere al fine di poter valorizzare l'economia forestale e del legno regionale. La decisione è stata presa qualche giorno fa dalla cooperativa durante un'assemblea straordinaria dei soci convocata per dare vita al cluster. Il caso friulano è già stato preso come spunto dalla Regione Campania che ha invitato proprio in questi giorni a Napoli il presidente di Legno Servizi - Forestry Cluster Fvg, Carlo Piemonte, a discutere sullo sviluppo del sistema forestale nazionale ragionando anche sull'esperienza della cooperativa di Tolmezzo. «La vera sfida – spiega Piemonte – è proiettare anche le cooperative verso nuovi modelli di sviluppo europei. Nel nostro caso l'obiettivo è condividere progetti di innovazione e strategie comuni per la valorizzazione delle materie prime boschive e delle segherie di prossimità, con uno spirito di cooperazione in grado di coinvolgere i principali territori forestali regionali. Valcellina, Carnia, Val Canale e Valli del Natisone trovano infatti nel consiglio un proprio imprenditore rappresentante. Un percorso di dialogo e confronto costruttivo e che vede nella Regione un soggetto con cui costruire insieme tutti i percorsi di sviluppo futuri.». Non solo profitto e sviluppo economico, quindi, ma soprattutto responsabilità sociale, dei territori e dell'ambiente che è un patrimonio fondamentale . «Una gestione attiva e responsabile delle foreste – spiega ancora Piemonte –, consente di rigenerare il bosco, assorbire volumi maggiori di co2 e portare benessere alle comunità locali, in particolare nelle aree più interne della Regione. Lasciare abbandonati i boschi, invece, è una delle azioni peggiori che si possano fare». E in tutto questo le certificazioni, sia delle imprese, sia dei boschi che si devono tagliare, sono fondamentali. Ecco perché Legno Servizi sta proprio in questi giorni completando il primo gruppo di imprese boschive per l'ottenimento delle certificazioni internazionali Fsc e Pefc.