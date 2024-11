Natale ai Rizzi (Ud): Un Programma di Comunità e Tradizioni

Il Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi non smette mai di animare la vita del quartiere e, anche quest’anno, con il supporto del Comune di Udine e grazie alla stretta collaborazione con le altre realtà che operano nella zona, ha creato un ricco programma di eventi natalizi pensati per coinvolgere la comunità in modo attivo e partecipativo. Fino all’11 gennaio, la rassegna “Natale ai Rizzi” offrirà momenti di riflessione, convivialità e divertimento per tutti, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.

La Presidente Samanta Franz sottolinea: “Il Natale ai Rizzi non è solo una celebrazione delle festività, ma un’opportunità per rinforzare i legami di comunità. Grazie alla partecipazione dei nostri volontari, possiamo vivere queste tradizioni come un momento collettivo, dove ogni generazione ha qualcosa da offrire e da ricevere.”

Gli appuntamenti, che spaziano dalla musica alle attività laboratoriali, dalla narrazione storica alla valorizzazione delle tradizioni, sono pensati per mettere al centro il valore della comunità, appunto.

In particolare, la tradizionale accensione dell’Albero degli Auguri il 4 dicembre, realizzato con il contributo dei bambini e delle bambine – e la passione del corpo insegnante – della Scuola dell’Infanzia G. Centazzo, della Scuola Primaria E. Fruch e Nido d’Infanzia “C’era una volta” e a cui collaborano tutte le associazioni del quartiere e la Parrocchia, sarà l’occasione per riflettere sul tema della pace, a cui si ispirano le decorazioni e le riflessioni preparate dai bambini.

La rassegna proseguirà con numerosi eventi, tra cui il concerto di Natale con l’Orchestra a Plettro “Città di Codroipo”, il recital “Storie di Natale e di quartiere” e spettacoli pensati per far rivivere la magia del Natale, creando uno spazio di incontro e confronto intergenerazionale.

Gli eventi sono tutti gratuiti e si terranno presso il Circolo Nuovi Orizzonti, contribuendo a rendere il Natale ai Rizzi un momento di condivisione che coinvolge tutta la comunità, senza barriere.