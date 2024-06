Naturalmente artigianato: giugno segna il ritorno a Villa Varda

Dopo la prima tappa in trasferta a Villa Pera a Gaiarine, domenica 23 giugno si ritorna al parco di Villa Varda, dove tutto è cominciato, per la seconda tappa di Naturalmente Artigianato 2024. Tra i viali alberati, vicino alla villa e al caffè letterario, ci sarà una nuova selezione di progetti e artigiani che esporranno le loro creazioni, in linea con i valori del format che da tre anni anima il parco ogni ultima domenica del mese: il riutilizzo dei materiali naturali e quindi anche una sensibilizzazione verso l’ambiente.

Dalle 16.30 alle 17.30, la domenica sarà impreziosita da un workshop gratuito sia per gli adulti che per i più piccoli, un laboratorio di ricamo creativo su carta. Come sempre, l’esposizione aprirà alle 10 di mattina e proseguirà fino alle 18.30 circa. Come avveniva nelle scorse estati, per l’occasione Villa Varda è aperta per visite guidate al suo interno per scoprirne la storia e valorizzarne l’arte: sarà possibile esplorarla grazie ai volontari dell’associazione Il Sacro Tiglio, che da tempo fanno rivivere le sale della villa in queste occasioni speciali.

Chi si vuole iscrivere come espositore per le prossime tappe della rassegna di artigianato può scrivere direttamente alla mail ufficiale il.sacro.tiglio@gmail.com oppure a naturalmenteartigianato@gmail.com. L’evento gode del patrocinio del comune di Brugnera e del supporto della filiale di Maron di Banca della Marca. Gli sponsor ufficiali sono l’ortofloricoltura Celotto di San Cassiano e l’eliotecnica di Erica Ragagnin di Brugnera.