Nei suoni dei luoghi. A Mariano del Friuli e Nova Gorica i prossimi concerti della rassegna

Il fine settimana vedrà nuovamente protagonisti i concerti del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi, rassegna che festeggia quest’anno la sua 25° edizione. Si comincia venerdì 8 settembre (ore 20.45) con il “Recital Pianistico” che vedrà impegnati, nella Chiesa di SS. Maria e Zenone di Mariano del Friuli (Go), la pianista belga Victoria Nava e il collega italiano Alessio Masi. Nel programma dello spettacolo musiche di Brahms, Giustini, Mendelssohn e Franck. Il concerto è a ingresso libero.

Il secondo dei due appuntamenti, inserito invece nel ciclo di concerti transfrontalieri in avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, andrà in scena sabato 9 settembre (inizio ore 20.00) nel suggestivo scenario del Convento Francescano di Kostanjevica. Sul palco un ensemble formato da musicisti sloveni, croati e italiani composto da Christian Iacuzzi (clarinetto), Hanna Schmidt (violino), Ema Krečič (violoncello), Alvin Ćućić, (pianoforte) e Rebeka Dobravec (pianoforte), proporrà un programma con musiche di Beethoven, Smetana, Krečič, Carpignano, Mačus. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica, è a ingresso libero. Dalle ore 18.30 ci sarà anche la possibilità di partecipare alla visita guidata al Convento Francescano, dove si trova la Biblioteca Stanislav Škrabec, proclamata monumento culturale nel 1952, che raccoglie oltre 10.000 preziosi manoscritti. Prenotazione obbligatoria per la visita scrivendo a prenotazioni@associazioneprogettomusica.org. Il calendario completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it

RECITAL PIANISTICO – 8 settembre

Il mondo del pianoforte ha la capacità di essere sempre sorprendente, con una varietà di autori che non si finisce mai di scoprire. Ad aprire il sipario sarà Victoria Nava con le Quattro ballate di Brahms, ispirate al testo della ballad tradizionale scozzese Edward. Durante la loro composizione ebbe inizio il legame affettivo tra il compositore e Clara Schumann, che ne supportò la pubblicazione. La seconda metà del programma, eseguita da Alessio Masi, presenta una parte del suo progetto L’eredità bachiana: il primo brano è di Giustini, contemporaneo di Bach e primo compositore a scrivere musica per il fortepiano, strumento che era stato appena inventato da Bartolomeo Cristofori. Si prosegue poi con il Capriccio in Si minore di Fanny Mendelssohn, sorella del più conosciuto Felix, che cita in apertura la bachiana Passione secondo Giovanni. In chiusura il Preludio, Corale e Fuga di Franck, compositore romantico che rielabora in una nuova veste le forme barocche di cui Bach fu maestro indiscusso.

VERSO GO! 2025 – 9 settembre

Quinto appuntamento del percorso verso GO! 2025 che fa tappa nella magnifica cornice del Convento francescano di Kostanjevica. Cinque dei giovani talenti che hanno partecipato al Master di perfezionamento musicale si esibiranno in ensemble, alternandosi sul palco per offrirci un concerto ricco di emozioni. A impreziosire la serata ci saranno due nuove composizioni scritte per l’occasione da Luisa Valeria Carpignano e Ingrid Mačus, allieve di Composizione del Conservatorio Tomadini di Udine.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi giovedì 14 settembre con il TRN Trio, Hanna Schmidt e Riccardo Penzo in concerto al Castello di Kromberk a Nova Gorica; anche questo concerto è inserito nel ciclo transfrontaliero in avvicinamento a GO! 2025. Info su www.neisuonideiluoghi.it .

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.