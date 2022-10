Nel borgo antico di Valvasone ritorna la tradizionale Rassegna Bandistica Regionale ANBIMA FVG, 43 a edizione.

Ritorna in presenza la tradizionale Rassegna Bandistica Regionale ANBIMA FVG, giunta quest’anno alla sua 43 a edizione. Il raduno musicale si realizzerà nel borgo antico di Valvasone in Comune di Valvasone Arzene (PN) e coinvolgerà oltre 500 musicisti appartenenti a oltre 20 Bande della Regione del Friuli Venezia Giulia. Sabato 15 ottobre a Valvasone con inizio alle 15.30 le Bande musicali partecipanti sfileranno lungo tre itinerari attraverso il centro storico del Borgo per riunirsi in Piazza Castello alla fine della sfilata, allietando il pomeriggio di uno dei Borghi più Belli d’Italia con la loro musica. Il momento centrale della manifestazione sarà alle 17.30 in Piazza Castello, dove dopo i saluti istituzionali avrà luogo il tradizionale concertone, che riunirà le venti Bande presenti in una sola grande formazione. Saranno eseguiti l’Inno Nazionale, e i brani Anbima in Festa, Villotte Friulane, Ode an die Freude e La vita è bella. Il Presidente ANBIMA FVG Pasquale Moro commenta: “Siamo felici di ritornare con la musica nelle piazze, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. La Rassegna Regionale è da sempre un importante appuntamento culturale bandistico. Incontro di cultura, di festa, di scambio di opinioni tra i partecipanti nell’ambito dell’amicizia e della cultura dello stare insieme, che sono i valori a cui si riferiscono i nostri sodalizi. Da sempre le Bande rivestono un importante ruolo sociale all’interno delle nostre comunità, e questa manifestazione ne è la conferma.” Il Sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair, evidenzia che: “Siamo consapevoli di essere fortunati come Comunità visto che dal 1855, oltre un secolo e mezzo fa, a Valvasone è presente la banda che ha sempre rappresentato un’occasione di festa in musica e di grande attenzione nei momenti delle celebrazioni civili e religiose. Per questo motivo siamo onorati e grati a tutti i componenti attuali e passati della nostra filarmonica e diciamo un grande grazie ad Anbima del Friuli Venezia Giulia che ha scelto per la prima volta di uscire dalle città capoluogo di provincia per un concerto che resterà nella storia del nostro paese. Infatti, mai, prima di sabato prossimo, si erano visti 500 strumenti tutti insieme in piazza Castello nel borgo antico di Valvasone, uno dei borghi più belli d’Italia”. All’interno di questa edizione ci sarà spazio anche per consegnare dei riconoscimenti ai musicisti che vantano una presenza in Banda da oltre 50 anni: come sottolinea il Presidente di Anbima Pordenone – Marco Luchin -“In occasione di questa edizione “della ripartenza” vogliamo ringraziare i tanti suonatori che con sacrificio e passione hanno sostenuto le nostre Bande, nella loro storia, come segno di testimonianza ed esempio verso le nuove generazioni e di incoraggiamento ai tanti che oggi sono chiamati a sostenere il nostro movimento bandistico in tempi piuttosto difficili.” Protagoniste di questa 43a edizione della Rassegna Bandistica Regionale saranno per la Provincia di Pordenone la Banda Musicale di Porcia, l’Associazione Filarmonica Città di Pordenone, la Banda Musicale di Prata di Pordenone e le sue Majorettes, la Filarmonica Sanvitese, la Filarmonica Valeriano, la Società Filarmonica Valvasone, la Banda “A. Cesaratto” di Vivaro, Associazione Filarmonica Maniago e la Filarmonica di Sesto al Reghena. La Provincia di Udine sarà invece rappresentata dalla Società Filarmonica Luigi Mattiussi di Artegna, il Corpo Bandistico “G. Rossini” di Castions di Strada, il Corpo Bandistico Città di Cividale, il Corpo Bandistico Corno di Rosazzo, la Banda Musicale “C. Borgna” di Madrisio di Fagagna e le sue Majorettes, la Filarmonica “G. Verdi” di Lavariano, la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, l’associazione culturale Nuova Banda di Carlino e il Corpo Bandistico Santa Cecilia di Pradamano. Le Province di Gorizia e Trieste saranno rappresentate rispettivamente dalla Società Filarmonica di Turriaco, Società Filarmonica Kras di Doberdò del Lago e dalla Filarmonica di Santa Barbara APS di Muggia.

La manifestazione è organizzata dall’ANBIMA del Friuli Venezia Giulia in collaborazione e con il patrocinio col Comune di Valvasone Arzene (PN), con il supporto della Società Filarmonica Valvasone e dell’Associazione Alpini di Pordenone.