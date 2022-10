Ora del racconto ottobre-dicembre 2022. Le storie a Latisana tornano in presenza

“Abbiamo telefonato ai lettori volontari della biblioteca per riprendere, in presenza, il tradizionale appuntamento di lettura per i più piccoli e abbiamo riscontrato un grande entusiasmo, segno che, dopo un paio d’anni di narrazioni al telefono oppure on line, si sente fortemente il bisogno di tornare allo sguardo, al contatto, all’abbraccio e ne siamo molto felici” spiega l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto. Grazie dunque ai lettori del Club TiRaccontoUnaStoria, la biblioteca di Latisana propone ai bambini dai 3 ai 6 anni il tanto atteso incontro con le storie. Le voci delle lettrici daranno vita a racconti che quest’anno parleranno molto di natura, ambiente e salvaguardia del pianeta, perché anche i bambini piccoli, assieme ai propri familiari, possono dare il loro piccolo contributo alla salvezza della Terra. L’Ora del racconto si terrà due volte al mese, alle ore 17.00, dal 17 ottobre al 19 dicembre 2022, per poi riprendere dopo le festività natalizie, a gennaio fino a marzo 2023. Gli incontri si svolgeranno nella sala

conferenze del Centro Polifunzionale di Latisana (via Goldoni 22). Partecipazione gratuita su iscrizione contattando la biblioteca (tel. 0431/525179-181, email biblioteca@comune.latisana.ud.it). Si ricorda che questi appuntamenti di lettura ad alta voce s’inseriscono nell’ambito di “Nati per leggere”, un progetto nazionale volto alla promozione della lettura ai bambini fin dal primo anno di vita. Infatti si può cominciare molto presto a far conoscere (ed amare) i libri e le storie ai bambini, molto prima di imparare a leggere e a scrivere. I pediatri che collaborano al progetto, consigliano ai genitori di inserire tra le cure importanti da destinare ai piccini la lettura ad alta voce: ninne nanne, filastrocche, primi libri (di cartone o di plastica) … le prime piccole storie, gli albi illustrati e le fiabe sono un tesoro prezioso da consumare nel tempo. Prendere in mano un libro, guardarlo e sfogliarlo insieme, tra le braccia di mamma o papà, ma anche di nonni, zii e – perché no? – dei fratelli più grandi è un’esperienza gratificante che può diventare un’emozione speciale per piccini ed adulti, e che può contribuire anche allo sviluppo intellettivo dei bambini. Inoltre la rassegna rientra nel progetto regionale leggiAMO di promozione della lettura 0-18 anni. Orario Apertura al Pubblico:

Lunedì: 8:00 – 13:00

Martedì: CHIUSO

Mercoledì: 10:00 – 13:00

Giovedì: 10:00 – 13:00 15:00 – 17:00

Venerdì: 10:00 – 13:00