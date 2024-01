Niente Hot-spot migranti regionale a Jalmicco. Tellini: “Speriamo ipotesi tramontata. Da sempre forte opposizione bipartisan al centro migranti”

“Crediamo e speriamo vivamente che l’ipotesi di un centro migranti regionale a Jalmicco sia definitivamente tramontata. Le ultime notizie di stampa confermano che il Governo sta valutando differenti soluzioni che non contemplano più la creazione di questo centro in FVG”, commenta Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova. “Il forte, compatto e unanime pronunciamento di tutta la politica regionale, da sinistra a destra, da Fratelli d’Italia alla Lega, dal Partito Democratico a Forza Italia e al Movimento 5 stelle, sia in Consiglio Comunale che Regionale, sta portando a questo fondamentale risultato. Se tutto verrà confermato finalmente i cittadini di Jalmicco, anche tramite il Comitato Cittadini Jalmicco, ma anche di tutta la Bassa Friulana, saranno stati ascoltati. Come Amministrazione comunale di Palmanova ci siamo attivati fin da subito organizzando manifestazioni popolari e lavorando a livello istituzionale, anche attraverso un preciso dossier inviato a Roma sulle motivazioni puntuali, chiare e reali che dimostrano come Jalmicco non possa essere adatto ad un centro migranti. Non abbasseremo la guardia e continueremo a chiedere un definitivo e acclarato no”.