No vax: Moretti (Pd), solidarietà a medico minacciato

“Solidarietà al dott. Enzo Mazzaro, direttore della Cardiochirurgia di Trieste, per le minacce telefoniche e via social che sta ricevendo, assieme alla propria famiglia, per una vicenda legata a procedure tecnico/giuridiche che lo stesso dott. Mazzaro ha chiarito in tutti i suoi aspetti. L’imbarbarimento del confronto è inaccettabile, oltre che irrispettoso e offensivo verso chi, quotidianamente, svolge il proprio lavoro fino in fondo e a servizio degli altri. Dal presidente, dell’assessore alla Salute, dei consiglieri di maggioranza ci aspettiamo posizioni chiare di solidarietà e condanna per quanto sta subendo uno stimato medico del sistema sanitario regionale”. Lo dichiara il capogruppo Pd in Consiglio Diego Moretti, in merito agli insulti e minacce che il direttore della Cardiochirurgia di Trieste Enzo Mazzaro sta subendo da parte di no vax.