Noi di Centro: Mastella nomina Antonio Falzarano commissario per il Friuli

Antonio Falzarano è il nuovo commissario di Noi Di Centro-Mastella in Friuli Venezia Giulia. La nomina è stata ufficializzata oggi dal segretario nazionale Clemente Mastella ma da fine luglio le redini del partito erano state già affidate a Falzarano. “Ringrazio l’amico Antonio Falzarano per l’impegno quotidiano che profonde per il radicamento del nostro partito in Friuli”, afferma Mastella che aggiunge: “Ha organizzato e allestito in poco tempo una lista di spessore e valore, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica, che sono sicuro otterrà buoni risultati. Lo ringrazio di cuore, anche a nome di tutta la segreteria nazionale, per il lavoro svolto e per quello che farà in futuro”, conclude il segretario nazionale di Noi Di Centro.