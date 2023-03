Non solo 8 marzo: serata artistica  e marcia in rosa a Casarsa per la giornata internazionale donne

Non solo 8 marzo: saranno due gli appuntamenti per la “Giornata internazionale dedicata alla donna” nella Città di Casarsa della Delizia, a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Una serata tra letteratura e musica e una camminata sulle strade del territorio comunale, per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità e ricordare il valore del rispetto, non solo per uno ma in tutti i giorni dell’anno. Collaborano lo Sportello InformaDonna e Cooperativa Sociale FAI, insieme alla Rete Territoriale Pari Opportunità. Parteciperanno anche Biblioteca Civica, Gruppo Primavera 90, AVIS Casarsa San Giovanni, Progetto Giovani, Cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Venerdì 10 marzo alle 18 nella Biblioteca civica (via Risorgimento 2) “Arte: sostantivo femminile”, con lettura scenica di Giulia Pes e interventi musicali di Riccardo Pes. “Donne artiste, come parlano della loro arte? Cosa raccontano – si legge nella presentazione dello spettacolo -? Parole che illuminano il processo creativo di alcune grandi artiste della scrittura, della poesia, dell’arte visiva, della performance… Un racconto a piccoli passi dentro la mente di grandi creative del passato e del presente”. Ingresso libero. Domenica 12 marzo invece ecco la “Camminata in rosa” alle 10 con partenza da piazza Italia e arrivo dal Centro Sportivo comunale. Partecipazione libera su percorso da 5 km aperto a tutti. Per chi lo vorrà, si può partecipare indossando un capo di abbigliamento rosa.