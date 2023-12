Notizie natalizie: Limacorporate e la biodiversità: avviato un progetto di apicoltura con l’adozione di 14 alveari in friuli venezia giulia

LimaCorporate, azienda friulana leader mondiale nella produzione di protesi ortopediche ha avviato un progetto di apicoltura in collaborazione con l’azienda Comaro di Cassacco (Ud), con l’intento di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

L’azienda ha deciso di dare il proprio contributo installando quattro arnie presso la sede di Villanova di San Daniele. Gli alveari, posizionati sul tetto del quartier generale, in una posizione appartata e protetta rispetto alle attività produttive, ospiteranno circa 320.000 api. LimaCorporate ha inoltre adottato altri 10 alveari posizionati nel Friuli Collinare. Ciascun alveare copre un raggio d’azione che va dai 3 ai 7km e, in condizioni ottimali, può produrre fino a 30kg di miele.

Oltre a produrre miele, cera e pappa reale, le api rendono possibile oltre il 75% dell’impollinazione delle piante per la produzione alimentare. Sono quindi essenziali per l’agricoltura così come per il miglioramento e il mantenimento della biodiversità. Questi insetti sono inoltre definiti “sentinelle ambientali” in quanto la loro presenza è indice di una buona qualità degli ecosistemi presenti. Le arnie posizionate nel quartier generale di Villanova aiuteranno a monitorare anche questo aspetto.

“Il contributo e l’interesse di aziende come LimaCorporate è fondamentale per la salvaguardia del patrimonio apistico regionale. La vita delle api è sempre più a rischio e da essa dipende non solo la sorte di noi apicoltori ma anche quella di molte altre persone.” Commenta Gaia Comaro, Direttrice Commerciale dell’omonima azienda con sede a Cassacco. “I progetti a sostegno dell’apicoltura come quello promosso da LimaCorporate e da altre aziende del territorio, garantiscono un supporto agli apicoltori che si occupano delle api 365 giorni l’anno e danno quindi un aiuto concreto alla salvaguardia di questo straordinario insetto e, di conseguenza, alla biodiversità.”

“Siamo felici e orgogliosi di dare inizio a questo progetto a conferma dell’impegno della nostra azienda per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, e di farlo insieme a Comaro rafforzando ancora una volta il legame con il nostro territorio”, continua Federico Lattuada, Vice President Marketing e Market Access di LimaCorporate. “L’installazione e l’adozione delle arnie è per noi solo il primo passo verso una più lunga e duratura collaborazione che coinvolgerà non solo l’azienda ma anche i comportamenti dei privati dipendenti. Le api sono infatti di vitale importanza per la salvaguardia del nostro pianeta. Abbiamo in mente molte idee e iniziative che mirano ad influenzare le azioni dei singoli a favore della biodiversità e della sostenibilità” aggiunge Lattuada.