NUE 112 e SORES: lunedì presentazione del terzo libro bianco sui disservizi e ritardi di soccorso in Fvg

Lunedì presentazione della terza edizione del Libro Bianco “Sette anni di disservizi e ritardi di soccorso in FVG dopo l’attivazione del NUE 112 e della SORES a Palmanova”. L’inziativa che si terrà lunedì alle ore 13 presso la sede del Consiglio Regionale FVG, in Piazza Oberdan 6 a Trieste, in Sala Gialla primo piano vede la partcipazione dei Consiglieri e le Consigliere regionali Furio Honsell (Gr. Misto – Open Sinistra FVG), Simona Liguori (Gr. Patto per l’Autonomia – Civica FVG), Rosaria Capozzi (Gr. Misto – Movimento 5 Stelle), Serena Pellegrino (Gr. Misto – Alleanza Verdi e Sinistra). Sarà presente il Consigliere regionale Francesco Russo (Gr. PD). Inoltre, interverranno i rappresentanti dell’Associazione Costituzione 32, tra cui l’on. Laura Stabile, che presenterà questa terza edizione del Libro Bianco, che ha raccolto segnalazioni di errori e ritardi nell’emergenza territoriale, pervenuti da cittadini che hanno avuto necessità di chiamare il 112, da fatti riportati dai media e dall’attività ispettiva di Consiglieri regionali. A più di sette anni dall’istituzione in FVG del NUE 112 e della SORES l’attenzione sui malfunzionamenti è ancora vivissima, e desta preoccupazione la scarsa attenzione delle Amministrazioni locali e regionali, che sembrano non tener conto sufficientemente che nell’ambito del soccorso disservizi e ritardi si possono tradurre in morti e disabilità evitabili.

Il nuovo PEU – Piano Emergenza Urgenza – di cui alla DGR 2064/2023, sostiene la validità dei modelli adottati, senza peraltro fornire motivazioni adeguate e dati congrui e trasparenti. L’organizzazione del NUE 112 è definita da disposizioni nazionali, ma la Regione non può nascondersi: verificare i risultati è comunque di sua pertinenza e, se questi risultano peggiorativi o problematici, non può esimersi dall’avviare un’interlocuzione con i Ministeri competenti.