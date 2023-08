Nuova Banda di Orzano, eletto nuovo direttivo nell’anno del 75mo anniversario

Tempo di rinnovo delle cariche societarie per la Nuova Banda di Orzano, una delle realtà storiche dell’associazionismo musicale nel Comune di Remanzacco e che conta una trentina di componenti. In seguito all’elezione del nuovo consiglio direttivo sono stati proclamati Roberto Valentinis come presidente e Giulia Flebus come vicepresidente. Alla Tesoreria Sara Pontoni mentre completano il consiglio Gloria Pontoni, Patrick Gazzetta, Gabriele Nadalutti e Federico Bellissimo.

Un ringraziamento da parte del gruppo è stato fatto alla ex presidente Anna Caporale per il lavoro svolto finora e al resto del consiglio uscente.

“Ora spazio al proseguimento della nostra attività – spiegano Valentinis e Flebus – con una serie di concerti in programma nei prossimi mesi, oltre alla consueta attività a favore della nostra realtà comunale in occasione di cerimonie civili e religiose. Saremo anche sempre pronti a partecipare alle proposte della nostra associazione di riferimento, l’Anbima e ad aprire le nostre porte a tutti coloro che vorranno suonare in compagnia visto che ancora prima che una banda siamo un gruppo di amici molto affiatati”.

Attualmente la Nuova Banda di Orzano conta (aa) membri. Fu fondata 75 anni fa, 15 agosto 1948 nell’allora sede dell’Enal, in un periodo ricco di speranza per il futuro vista la guerra terminata da poco. Si presentò per la prima volta alla popolazione orzanese il 1° gennaio 1949, per un concerto itinerante lungo le vie del paese. Questo appuntamento divenne sin da subito una tradizione per il complesso bandistico, che viene ancora onorata ogni giorno di Capodanno.

Tra i vari concerti tenuti durante i decenni, da ricordare l’esibizione nel giugno 2001 alla Sala Nervi in Città del Vaticano in occasione della serata celebrativa per la canonizzazione di San Luigi Scrosoppi, originario proprio del paese di Orzano in Comune di Remanzacco.