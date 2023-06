Nuova edizione per Art tal Ort diventato così itinerante: si comincia a Udine con Catine

Torna, con una nuova formula, Art tal Ort: rassegna estiva di spettacoli comici all’aperto, messi in scena da artisti di livello internazionale, in location ad alto valore artistico, storico o paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. Giunto alla XIV edizione, Art tal Ort è ormai uno degli eventi estivi più attesi e apprezzati in regione, e attira ogni anno, in location suggestive, migliaia di turisti provenienti da tutto il Fvg e non solo. Nel 2023, dal 28 giugno al 27 luglio, la carovana di Art tal Ort farà tappa in ben nove Comuni della Regione (diventato così itinerante!) dove proporrà gli spettacoli comici di cinque fra compagnie e artisti, per un totale di 14 eventi, tutti all’insegna del divertimento!

IL 28 GIUGNO – Il primo imperdibile appuntamento è in programma mercoledì 28 giugno, alle 21, al Giangio Garden (parco Brun, viale Vat, 1) di Udine dove andrà in scena Catine Sciò: monologo comico di e con Caterina Tomasulo. Dopo una lunga tournée di cà e di là da l’aghe… da Tramonti di sopra a Forni di sotto, da Ara grande a Treppo piccolo, la cabarista friulucana ritorna a Udine, con uno spettacolo comico e interattivo dove, tra un mandi e un cumbinin, ci racconterà quella dell’orso aspettando quello del formaggio.

IL 6 LUGLIO – Giovedì 6 luglio, alle 18.30, ancora il Giangio Garden ospiterà Alex Barti Show, spettacolo di teatro di marionette con Alex Mihailovski (Danimarca). Uno show senza testo, nel quale l’intreccio e la comicità si esprimono con il movimento, il mimo e la musica. Alex è il progettista e il manipolatore (dal 1988) di Mr. Barti, marionetta protagonista della performance. Le oltre 40 corde che lo guidano permettono di muovere il suo corpo e di fargli esprimere emozioni uniche. Il suo carattere, le sue emozioni, i suoi cambi di umore si riflettono con naturalezza in quella faccia da furbetto che non può far altro che emozionare. Prima di arrivare a Udine Alex Barti Show farà tappa anche a Rive d’Arcano (parco Urbano Pasc – Pozzalis), il 4 luglio, alle 21; nel pordenonese a Travesio (piazza XX Settembre) il 5 luglio, alle 21. Dopo Udine, si sposterà anche ad Artegna (piazzetta Cragnolini), giovedì 6 luglio, alle 21; a San Daniele del Friuli (parco del Centro Anziani – via Cadorna, 50) venerdì 7 luglio, alle 18:30; e al parco Galvani di Pordenone, sempre il 7 luglio, ma alle 21.

IL 13 LUGLIO – Art tal Ort tornerà a Udine, sempre al Giangio Garden, giovedì 13 luglio, dalle 18.30, con Improlocura: uno spettacolo esilarante e imprevedibile che spezza il ritmo della vita quotidiana, ogni giorno più banale e noiosa. Agro the Clown proporrà uno show provocatorio, divertente, stravagante, completamente improvvisato, che unisce mimo, clownerie ed effetti sonori e che sta girando da anni per i festival e le rassegne di tutto il mondo. Agro the Clown, alle 21 si sposterà poi a Villaorba di Basiliano (piazza della Chiesa), alle 21, per uno nuovo spettacolo.

IL 20 LUGLIO – La settimana successiva, il 20 luglio, alle 21, la stessa location ospiterà Duel (the best of Microband), con Luca Domenicali e Danilo Maggio. Microband elabora esilaranti sinfonie con sorprendenti interpretazioni delle musiche più varie. I violini sono suonati con archetti invisibili, le chitarre si trasformano, i flauti compaiono dal nulla in un diluvio di note. Uno spettacolo gioioso, vivace, sensazionale, fatto di irresistibili gag, magiche invenzioni e una vena di comica follia.

IL 27 LUGLIO – Gran finale, ancora nel capoluogo giovedì 27 luglio, dalle 18.30, ancora la Giangio Garden, con “Baci, abbracci e bastonate”, teatro di burattini con Michele Polo di Teatro della Sete che porterà in scena la storia di un burattinaio che non riesce a dormire, perché tormentato dai suoi burattini, infaticabili pezzi di legno con mani piccole e grandi desideri. Perché ne possiamo essere sicuri: l’idea di ficcare il naso nelle faccende altrui non morirà mai.

ALTRI SPETTACOLI – L’unico spettacolo a non fare tappa in città sarà “Car wash” con cui Agro the Clown trascinerà il pubblico in un’ardente ondata di divertimento, fino ad addomesticarlo… a colpi di spugna. Uno spettacolo di circo e teatro, intriso di allegria, spumeggiante… con brividi e schiuma per tutti! Lo show sarà ospitato da Fagagna (piazza Unità d’Italia), mercoledì 12 luglio, alle 21, e da Moruzzo, piazzale del Municipio, venerdì 14 luglio, alle 21.

ART TAL ORT – Art tal Ort 2023 è organizzato da Felici Ma Furlans Associazione Culturale, in collaborazione con Giangio Garden, Comune Di Fagagna, Comune di Moruzzo, Civica Biblioteca Guarneriana, Comune di Rive d’Arcano, Pro Loco Villaorba, Travesio Tuttoteatro, Amici del Teatro – Artegna, Scuola Sperimentale dell’Attore, con il contributo del Comune di Udine (che lo ha inserito nella programmazione di UdinEstate), Fondazione Friuli, Comunità Collinare del Friuli, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG.