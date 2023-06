Operativa entro gennaio 2024 l’Academy di Confindustria Alto Adriatico in Ghana

Sarà operativa entro le prime settimane del 2024 l’Academy che Confindustria Alto Adriatico sta predisponendo in Ghana per formare manodopera locale con profili professionali sovrapponibili a quelli ricercati dal tessuto produttivo regionale: lo ha annunciato questa mattina a 24 Mattino su Radio 24 il Presidente di CAA, Michelangelo Agrusti, il quale ha spiegato che l’obiettivo resta quello di creare un ITS il cui iter realizzativo, in ragione di un rapporto intergovernativo necessario anche per il riconoscimento del percorso scolastico, implica tempistiche non trascurabili. «Ci siamo mossi nel frattempo nella direzione della Academy la cui realizzazione è assai più rapida. La prima – ha detto Agrusti – sarà realizzata ad Accra; l’ingegnerizzazione del progetto è in fase avanzata. Riteniamo che la scuola, che sorgerà a ridosso di un istituto di formazione tecnico professionale gestito dai salesiani, dove peraltro è previsto si insedi anche l’ITS, possa partire a gennaio. Cruciale è stata la fattiva collaborazione della nostra ambasciatrice in Ghana, Daniela D’Orlandi, che ha fornito il supporto necessario affinché il percorso fosse in linea con legislazione ghanese». Agrusti ha anticipato anche che per venerdì è programmata una riunione di kick-off con i partners coinvolti tra cui Umana – forte di un know-how pluriennale nella formazione all’estero di quadri e formatori – e i responsabili dell’istituto salesiano in Ghana. Al meeting parteciperanno anche le imprese (tra cui Fincantieri e Friul Intagli) che hanno manifestato l’esigenza di specifiche figure professionali. «La formazione – ha detto ancora il Presidente di Confindustria Alto Adriatico – comprenderà anche corsi di lingua italiana, abbiamo già raccolto la disponibilità di alcuni insegnanti di lettere in pensione a recarsi in loco».