Nuova intitolazione Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli a don Pierluigi Di Piazza

Il Centro Balducci, si legge in una nota, ha appreso con grande emozione la notizia diffusa in data odierna dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli prof.ssa Elena Venturini che, con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tale Istituto è stato intitolato alla figura di don Pierluigi Di Piazza con la seguente motivazione: “rendere omaggio a un uomo di profonda cultura, docente, scrittore, giornalista, educatore, che ha dato una forte impronta al territorio di riferimento dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli nel segno dell’accoglienza, del dialogo, della legalità, della giustizia, della solidarietà, della promozione dei diritti umani, della non violenza, della conversione ecologica”. Desideriamo condividere pubblicamente la gratitudine e la gioia di questa scelta che ribadisce con forza il dono che Pierluigi è stato anche per la Comunità civile e per il mondo giovanile, per cui egli si è speso come prete, come educatore, come uomo.