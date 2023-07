Nuova manifestazione davanti all’ospedale di Udine a sostegno della sanità pubblica e dei lavoratori

La Consigliera regionale Simona Liguori, vicepresidente della III Commissione consiliare, ha partecipato oggi al Flash Mob a sostegno della sanità pubblica e dei lavoratori organizzato dall’Associazione Diritti del Malato davanti all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’iniziativa fa seguito a quella analoga organizzata lo scorso 3 luglio davanti all’ospedale di Latisana. “Quello che un tempo era il fiore all’occhiello della sanità regionale – ha spiegato Liguori – oggi è un ospedale in difficoltà con personale che fa fatica a continuare a lavorarci e con un Pronto Soccorso che deve ricorrere a una ditta esterna. La crisi della sanità regionale passa inevitabilmente anche da Udine e lo certificano i dati del GIMBE (organismo terzo e neutrale) che pongono la nostra Regione tra gli ultimi posti per il bersaglio di diversi indicatori. Siamo di fronte all’ennesima conferma che non si può continuare così e che gli allarmi più volte lanciati dal personale sanitario sono sinceri e vanno ascoltati. Senza politiche efficaci da parte di chi ha la responsabilità di governo – ha concluso Liguori – si rischia di mettere in ginocchio la sanità pubblica e i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che chiedono di poter esercitare pienamente il proprio diritto alla salute”.