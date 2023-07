Connessioni. Udine, Friuli, Europa: dialoghi in giardino per tutta l’estate

Al via la rassegna “CONNESSIONI. Udine, Friuli, Europa: dialoghi in giardino” , un percorso culturale lungo i mesi estivi per immergersi nelle relazioni storiche, culturali, sociali che legano la città di Udine, il Friuli Venezia Giulia e l’Europa, ideata dall’Associazione culturale Bottega Errante e realizzata con il sostegno del Comune di Udine.

Un reading e dodici incontri per tornare a parlare della letteratura come ponte nello sfondo degli spazi verdi cittadini dei Giardini del Torso, del Giardino Loris Fortuna e del Parco Sant’Osvaldo.

Dopo lo spettacolo inaugurale Il Friuli indimenticabile che abbiamo dimenticato di e con Paolo Patui, con letture di Monica Mosolo e improvvisazioni musicali di Elvis Fior, la rassegna entra nel vivo con gli incontri nei parchi di Udine.

Apputamento giovedì 13 luglio ore 18.30 al Giardino Loris Fortuna per l’incontro “Friuli terra di agricoltori e matti” con Stefano Montello, in dialogo con Mauro Daltin e Irene Tognazzi.

Il parco Sant’Osvaldo mercoledì 19 luglio ore 18.30 diventa cornice per una riflessione su confini e margini con l’incontro “L’Europa del Margine”, a partire dalla storia di amore e resistenza della famiglia Devetak, che da 150 anni accoglie il mondo intero attorno a una tavola. Con Enrico Maria Milič, Avgustin Devetak e Mauro Daltin.

Si prosegue il 20 luglio alle ore 18.30 al Giardino Loris Fortuna con Raffaella Cargnelutti che ci accompagna nel “Friuli terra di creature magiche e storie nere” assieme a Martina Delpiccolo e Kathrine Duriatti.

Martedì 25 luglio ore 18.30 al Parco Sant’Osvaldo “L’Europa del Fascismo” incontro con Anton Špacapan Vončina, Francesco Tomada e Elisa Copetti. Reading a cura di Elisa Menon e Paolo Fagiolo. A seguire Pastasciutta antifascista a cura dell’ANPI Udine.

Giovedì 27 luglio ore 18.30 al Giardino Loris Fortuna l’incontro “Friuli terra di alpinisti e montanari” dedicato alle vette e alle imprese alpinistiche con Renzo Brollo, Paolo Cantarutti e Kathrine Duriatti.

La rassegna proseguirà nei mesi di agosto e settembre, coinvolgendo anche gli spazi dei Giardini del Torso con colazioni letterarie e incontri incentrati sulla città di Udine .

Il programma degli incontri di CONNESSIONI è disponibile online sul sito: www.bottegaerrante.it

Calendario completo degli eventi di luglio-settembre

GIARDINO LORIS FORTUNA, via Liruti (ingresso da Piazza I Maggio) Udine

Con la partecipazione degli studenti del Corso in Editoria dell’Università di Udine

In caso di pioggia Spazio Bottega, via Pradamano 72, Udine

13/07 ore 18.30

FRIULI TERRA DI AGRICOLTORI E MATTI

Incontro con STEFANO MONTELLO e Mauro Daltin e Irene Tognazzi

Un dialogo che parte dal libro L’albero capovolto

20/07 ore 18.30

FRIULI TERRA DI CREATURE MAGICHE E STORIE NERE

Incontro con RAFFAELLA CARGNELUTTI e Martina Delpiccolo e Kathrine Duriatti

Un dialogo che parte dai libri La pulce e altre storie della Carnia e La valle dei Ros

27/07 ore 18.30

FRIULI TERRA DI ALPINISTI E MONTANARI

Incontro con RENZO BROLLO e Paolo Cantarutti e Kathrine Duriatti

Un dialogo che parte dal libro La montagna storta

03/08 ore 18.30

FRIULI TERRA DI CONTRABBANDIERE E MERCANTI

Incontro con LUIGINA BATTISTUTTA e Fabiana Dallavalle e Irene Tognazzi

Un dialogo che parte da Caterina la contrabbandiera, Il mercante delle Alpi e Fiabe e leggende del Tagliamento

PARCO SANT’OSVALDO via Pozzuolo, 330 Udine

In collaborazione con Comunità Nove, ITACA soc coop, Librerie in Comune e ARCI MissKappa

In caso di pioggia Comunità Nove

19/07

L’EUROPA DEL MARGINEore 18:30

Incontro con ENRICO MARIA MILIČ e AVGUŠTIN DEVETAK e Mauro Daltin

Un dialogo che parte da La locanda ai margini d’Europa

Brindisi a tema a cura del circolo ARCI MissKappa

*martedì 25/07 ore 18.30

L’EUROPA DEL FASCISMO

Incontro con ANTON ŠPACAPAN VONČINA e FRANCESCO TOMADA e Elisa Copetti.

Un dialogo a partire da Il figlio della lupa con il reading di Elisa Menon e Paolo Fagiolo

A seguire: pastasciutta antifascista a cura di ANPI Udine

2/08 ore 18.30

L’EUROPA DEL MURO

Incontro con MARIAPIA DE CONTO e Anna Piuzzi

Un dialogo che parte da Il silenzio di Veronika

Brindisi a tema a cura del circolo ARCI MissKappa

9/08 ore 18.30

L’EUROPA DEI CONFINI

Incontro con SERGIO TAVČAR e Nicola Angeli

Un dialogo a partire da L’uomo che raccontava il basket

Brindisi a tema a cura del circolo ARCI MissKappa

GIARDINI DEL TORSO via del Sale, 21 Udine

Con la partecipazione degli studenti del Liceo Percoto

In caso di pioggia Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

12/08 ore 9.30 colazione letteraria offerta a cura della Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

ore 10.00 incontro

UDINE CITTÀ DELLE UTOPIE

Incontro con IVANO MARCHIOL, ROLANDO MESSETTI e Anna Dazzan

Un dialogo che parte da ERODOTO108 n°35 dedicato al FVG

19/08 ore 9.30 colazione letteraria offerta a cura della Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

ore 10.00 incontro

UDINE CITTÀ DI STORIE SEPOLTE

Incontro con PAOLO PATUI e Elena Commessatti

Un dialogo che parte da Scusate la polvere

26/08 ore 9.30 colazione letteraria offerta a cura della Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

ore 10.00 incontro

UDINE CITTÀ DELLA RESISTENZA

Incontro con ANTONELLA LESTANI e Elisa Copetti

Un dialogo che parte da L’alba sulla città di Aldo Barbina

In collaborazione con ANPI

2/09 ore 9.30 colazione letteraria offerta a cura della Caffetteria da Romi_Al Vecchio Tram

ore 10.00 incontro

UDINE CITTÀ DEI TEATRI

Incontro con PAOLO PATUI e FRANCESCA TAMBURLINI e Anna Bertolo

Un dialogo che parte da Il teatro e la sua città, per i 25 anni del Teatro Nuovo