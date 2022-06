Nuovo appuntamento con “Palchi nei parchi” la rassegna di musica, teatro e danza ideata dal servizio foreste e corpo forestale regione Fvg

Una miscela di potenti melodie, tra esuberante virtuosismo e suoni delicati, quasi da camera, è al centro del nuovo affascinante concerto della rassegna itinerante di musica, teatro e danza, “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Sabato 25 giugno alle 11.00, il festival che trova spazio in affascinanti palcoscenici naturali della nostra regione approda a Villa Emma, Foresta del Bresculin, a Barcis con l’evento dal titolo “Quasi un giro del mondo”. Completamente in linea con il modello del famoso quartiere bohemien e variopinto brasiliano di Vila Madalena, la musica del Duo Vila Madalena, formato dall’energetico fisarmonicista serbo Nikola Zaric e dal versatile clarinettista Franz Oberthaler - arricchita per l’occasione dalla forza improvvisativa dell’armonica a bocca di Bertl Mayer - è alimentata dalla diversità ritmica e armonica dello sconfinato tesoro musicale di paesi distanti tra loro. Questo trio si dedicherà ai ritmi del mondo, con ingredienti sonori originari dei Balcani, dell’America Latina e della tradizione Klezmer con un “pizzico” di Jazz. Per giungere sul luogo del concerto, realizzato in collaborazione con Via Iulia Augusta Kultursommer e Comune di Barcis, è consigliata una camminata di poco più di un’una ora. A precedere l’esibizione, un intervento a cura dell’Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia sul tema dei rifiuti abbandonati in natura. Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito. Info: www.palchineiparchi.it