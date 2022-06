Nuovo appuntamento musicale il 9 giugno per Estensioni Jazz Club Diffuso

Giovedì 9 giugno al Centro Naturalistico “La Tana” sarà un’anteprima di Estensioni Jazz Club Diffuso a festeggiare il nuovo progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg Italia-Austria V-A 2014-2020. Dopo una mattinata aperta a tutti gli operatori culturali, museali, turistici, guide naturalistiche e turistiche e operatori che si occupano di accessibilità, alle ore 14.00 avremo l’opportunità di ascoltare composizioni originali e standard della musica afro – americana con Mauro Costantini e Simone Serafini Duet . Mauro Costantini è un dotato pianista ipovedente che è riuscito a superare con gioia le difficoltà proprio attraverso la musica. Apprezzatissimo a livello regionale e nazionale, innumerevoli le importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale. Dal 2016, grazie alla collaborazione fra la Comunità Piergiorgio Onlus e l’istituto Vivaldi, ha contribuito all’ideazione e alla realizzazione dell’evento annuale intitolato Musica senza un Senso, contenitore che ospita performance artistiche e momenti di confronto, aventi quali denominatori comuni la musica e la disabilità neurosensoriale. Simone Serafini è un dotato eclettico bassista, didatta e compositore che si muove con disinvoltura fra il jazz, il blues, il rock, partecipando a diversi festival e concerti in Europa, Asia, Africa, Australia. Come musicista accompagnatore è presente agli Incontri internazionali di poesia che si tengono annualmente a Sarajevo, e in molti spettacoli teatrali e concerti legati alla poesia. Ricordiamo che Estensioni Jazz Club Diffuso è la rassegna targata SLOU Società Cooperativa diretta da Luca d’Agostino, che i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria dei concerti si può fare alla email estensionijazzclub@gmail.com.

Ingresso gratuito con normative anticovid.

Foto Luca A. d'Agostino/Phocus Agency © 2022