NUOVO TEATRO COMUNALE DI GRADISCA D’ISONZO Gli ultimi giorni per sottoscrivere i nuovi abbonamenti

Sarà ancora possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per la stagione artistica del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo fino al prossimo 8 novembre, ogni martedì dalle 17 alle 19 e ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30. Inoltre, con gli stessi orari di apertura della campagna abbonamenti, sarà aperta la prevendita dei biglietti (anche online su artistiassociatigorizia.it).

Dopo il divertentissimo ‘antipasto comico’ con Maxino, Flavio Furian e Elisa Bombacigno impegnati per due fuori abbonamento con Ciodi ruzini, il cartellone si aprirà il 9 novembre con la prima regionale dello spettacolo ‘A spasso con Daisy’, con protagonista Milena Vukotic; il 30 novembre sarà la volta della prima regionale di ‘Preziose ridicole’ da Molière con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario mentre il 13 dicembre sarà ospitato Andrea Pennacchi con ‘Pojana e i suoi fratelli’; Lello Arena e Massimo Andrei saranno in scena il 17 gennaio 2023 con ‘Aspettando Godot’ mentre il 31 gennaio Simone Montedoro, Toni Fornari, Claudia Campagnola saranno i protagonisti de ‘L’uomo ideale’ in prima regionale; il 14 febbraio saliranno sul palco Veronica Pivetti, Cristian Ruiz e Brian Boccuni con la black story ‘Stanno sparando sulla nostra canzone’; il 23 febbraio vedremo in prima regionale la compagnia Riva & Repele in ‘Lili Elbe Show’; in prima regionale anche ‘Le ferite del vento’ con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto che sarà in programma il 3 marzo; l’11 marzo sarà la volta di ‘Fellini, la dolce vita di Federico’ per la coreografia in prima regionale di Marco Batti; chiuderà la stagione il 28 marzo Marco Paolini con ‘Antenati’.