Oceano round di Vanità & Casa si aggiudica l’If Design Award 2023

Oceano Round, lo specchio illuminato a muro, perfetto per incorniciare ed esaltare l’immagine, ha vinto l’IF Design Award 2023, uno dei maggiori premi internazionali di design di prodotto.

Essenzialità e sobria funzionalità sono le caratteristiche che hanno decretato il premio da parte della giuria dell’IF International Forum Design che per l’edizione 2023 ha ricevuto oltre 11 mila candidature provenienti da 56 Paesi.

Perfetto anche per il bagno o per gli ambienti umidi, grazie alla funzione anti-appannamento, lo specchio Oceano Round può arredare qualunque spazio. Con l’innovativa tecnologia Ghost, brevettata da Vanità & Casa, la persona viene illuminata tramite LED indipendenti a basso consumo che, una volta spenti, non sono visibili sulla superficie riflettente dello specchio. Inoltre, l’esclusivo sistema MLS (Modular Light System) permette di scegliere quali e quanti settori luminosi utilizzare, con un conseguente risparmio energetico.

Infine, l’interruttore touch illuminato on/off con cambio colore e funzione dimmer, e la mensola in metallo nero opaco, un pratico spazio per gli oggetti per la cura quotidiana, rendono il design di Oceano Round davvero unico.

“Sono molto fiero di questo secondo importante riconoscimento, dopo la selezione di XO nell’ADI Design Index 2022, e sono grato ad Alexander Caruso e Monica De Conti, fondatori di Vanità & Casa, per l’opportunità offertami di sperimentare e fare ricerca”, afferma Massimo Farinatti, designer e art director di Vanità & Casa, che ha progettato Oceano Round.

“In Vanità & Casa, siamo sempre attenti all’evoluzione degli ambienti e degli stili di vita attraverso una costante attività di ricerca e sviluppo”, spiegano Caruso e De Conti. “Vogliamo essere sempre in linea con i più elevati standard di sicurezza e per questo utilizziamo le più avanzate tecnologie al servizio della persona e delle sue esigenze.”

L’IF Product Design Award è stato introdotto nel 1953 e viene annualmente conferito dall’IF International Forum Design. È uno dei più importanti premi internazionali di design di prodotto che riunisce esperti di fama mondiale per individuare il sigillo di qualità eccezionale. Quest’anno la giuria era composta da 132 esperti provenienti da oltre 20 Paesi. Ai migliori prodotti di design in assoluto viene assegnato il premio IF Oro.

Vanità & Casa

Specializzata nella produzione di specchi e specchi contenitori illuminati, l’azienda nasce nel 2011 dall’esperienza maturata da Alexander Caruso nel settore dell’arredo bagno con l’obiettivo di offrire prodotti unici, perfetta sintesi tra innovazione e design. L’estrema attenzione alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità̀ si traducono per l’azienda in un controllo diretto su ogni passaggio del ciclo produttivo, dall’ideazione, alla scelta delle materie prime, all’imballo finale. Dalla sede di Aviano, in provincia di Pordenone, Vanità e Casa esporta in 25 Paesi nel Mondo.

Tutti i prodotti di Vanità & Casa hanno protezione IP44 e sono a Marchio CE (Fascicolo tecnico e Dichiarazione di Conformità̀ adeguati alle Direttive LVD e EMC) e testati come apparecchi separati, mentre i prodotti distribuiti in Australia, Nuova Zelanda, Giappone e USA sono certificati rispettivamente SAA, PSE e ETL.