Oggi a Udine Gogè Telesforo apre il More Than Jazz

Jazz vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, ambasciatore Unicef. Non si contano i talenti di Gegé Telesforo, primo grande ospite, oggi giovedì 7 luglio alle 21.30 in piazza Libertà a Udine, di More Than Jazz, la rassegna organizzata da SimulArte che accompagnerà il pubblico udinese e non solo per tutta l'estate. In caso di maltempo il concerto avrà luogo alla stessa ora, ma nella Corte di Palazzo Morpurgo in via Savorgnana 10. Telesforo ha attraversato 40 anni di storia della radio e della tv con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre, il jazz vissuto con la massima professionalità congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza. Ed è con questo spirito che il grande musicista si esibirà sul palco di More Than Jazz alla guida dell'EU New Generation Quartet, un ensemble di quattro studenti selezionati per l’occasione da prestigiose università di musica internazionali e che lui stesso ha seguito in residenza artistica nei giorni scorsi. I giovani musicisti, Great Mudiare dal St. Louis College di Roma, Lenart De Bok dal KUG – Conservatorio di Graz, Tim Heiniger dall’Università delle arti di Berna e Francesco Vattovaz dal Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, si sono infatti da poco incontrati per la prima volta e hanno vissuto un'esperienza in regione che ha permesso loro di scoprire il territorio e di esibirsi sul prestigioso palco udinese insieme con lo stesso Telesforo in un programma inedito.

Una carriera ricca di successi

GeGè Telesforo sta attualmente conoscendo un periodo particolarmente felice della sua carriera. La vittoria del Jazzit Award ininterrottamente dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona infatti un periodo importante caratterizzato dall’uscita di Cd di successo come “So Cool” (GrooveMasterEdition),“Nu Joy” (Columbia Records/Sony Music), dall’ultimo live Impossible Tour (GrooveMasterEdition) e da un numero incredibile di concerti con la prestigiosa partecipazione del suo quintetto alla rassegna “The Best of Italian Jazz in Shanghai” in occasione dell’Expo Universale, a rappresentare l’arte e la cultura italiana nel mondo in cartellone con Stefano Bollani, Danilo Rea, Paolo Fresu, Roberto Gatto e molti altri. Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz. Come insegnante, tiene le sue Master Class di canto e improvvisazione vocale, “Vocal Jazz Concept”, in prestigiose scuole di musica, conservatori e in Festival del Jazz in Italia e all’estero. Esattamente come fatto a Udine dove il pubblico potrà ascoltarlo anche dal vivo. Il concerto di Gegé Telesforo, come tutti gli altri di More Than Jazz, è a ingresso libero. Consigliata la prenotazione sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all'indirizzo biglietteria@simularte.it.