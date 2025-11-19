Oikod avvia Naane, Nuove strategie di Adattamento Ambientale per le comuNità e gli Ecosistemi, progetto per le comunità sul Rio delle Amazzoni

OIKOS ETS ha avviato ufficialmente il progetto NAANE – Nuove strategie di Adattamento Ambientale per le comuNità e gli Ecosistemi – nella comunità di Santa Sofía y el Progreso, nel Municipio di Leticia, nel cuore dell’Amazzonia colombiana, ampliando il percorso di cooperazione già intrapreso nelle scorse settimane nel dipartimento di Nariño. L’incontro di presentazione, tenutosi il 15 novembre 2025, ha coinvolto oltre cento persone tra leader e membri delle 42 comunità amazzoniche coinvolte nel progetto, in un momento di partecipazione condivisa segnato da riti tradizionali e dialogo aperto con i partner istituzionali e accademici.

NAANE nasce per rafforzare la resilienza delle comunità fluviali del Trapezio Amazzonico colombiano, un territorio vulnerabile e di straordinario valore ambientale e culturale per l’intera umanità. Il progetto si fonda sulla collaborazione diretta con le organizzazioni indigene ACITAM e ATICOYA, sulla competenza scientifica dell’Università di Trento, della Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá e sui contributi di realtà locali come Fundación Maikuchiga, FUCAI e RAIZ Fuerza Natural S.A.S., in una cornice istituzionale condivisa con il Municipio di Leticia e con il supporto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che lo ha promosso.

La presenza dei rappresentanti di AICS Bogotá, Tommaso Scaringi e Silvana García, del professor Guido Zolezzi, professore ordinario di Idraulica all’Università di Trento, del prof. Juan Diego Giraldo della Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá , ha confermato l’importanza di un intervento che unisce ricerca, tutela ambientale e rafforzamento delle comunità indigene. L’avvio del progetto segna l’inizio di un percorso congiunto orientato alla conservazione del territorio e allo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle conoscenze e delle pratiche tradizionali delle popolazioni amazzoniche.

Con NAANE, OIKOS ETS consolida il proprio impegno in Colombia, costruendo insieme alle comunità e ai partner un’azione di lunga durata dedicata alla protezione degli ecosistemi amazzonici e al benessere delle popolazioni che li abitano. Ma perchè OIKOS è arrivata qui, in fondo alla Colombia? “Come diceva Papa Francesco se tu vuoi capire il mondo lo devi guardare dalle periferie, solo così puoi comprendere la complessità. Alcune periferie, come quella amazzonica, sono in realtà l’ombelico del mondo, hanno una rilevanza globale, di difesa del pianeta, dell’ambiente, del nostro futuro. La protezione dell’Amazzonia ci riguarda tutti”, dichiara il presidente di OIKOS ETS, Giovanni Tonutti.