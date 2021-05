Oltre Falisçhis. Dialoghi su Arte, Creatività e Manifattura.

In occasione della conclusione della mostra Falisçhis, che ha rappresentato un incontro tra manifattura artigiana e l’opera degli artisti locali, ci si propone di continuare la riflessione sul rapporto tra le dimensioni dell’arte -nelle sue diverse espressioni- e la manifattura artigiana, che nel nostro territorio assume connotati di autenticità, di identità culturale, sociale, antropologica. Quali opportunità generative o rigenerative possono essere innescate dallo scambio virtuoso tra gli attori dell’arte e della manifattura? Il rapporto tra la creatività e la produzione può favorire la proiezione sul mercato ed incrociare le sensibilità dei consumatori? La rivoluzione digitale può rappresentare un fattore di accelerazione e di

facilitazione? Innovalp.tv, partendo da questi interrogativi e da ragionamenti già presenti nel suo

palinsesto, desidera di avviare un ulteriore percorso di contaminazione e di dialogo, che possa generare nuovo valore artistico, culturale e imprenditoriale nel territorio carnico. La prima tappa di questo processo sarà l’incontro che si terrà a:

Tolmezzo, Palazzo Frisacco, 28 maggio 2021,

con inizio alle ore 18.30 (fino alle 19.45).

Parteciperanno all’evento gli artisti che hanno esposto in Falisçhis, creativi ed artigiani del territorio carnico. Raccoglieranno i contributi e individueranno le possibili nuove rotte della relazione tra creatività, produzione e mercato Roberto Vicentini, Presidente Confartigianato Alto Friuli, e Eva Seminara, Referente del settore della Camera di Commercio Ud e Pn. Marco Craighero, Assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Tolmezzo, porterà i saluti istituzionali. Durante l’incontro verrà proiettato un trailer dell’ultima produzione video di Enrico Micelli per Innovalp.tv (sala video di Palazzo Frisacco). L’incontro sarà coordinato da Innovalp.tv, a causa delle restrizioni COVID è gradita la

prenotazione (info@innovalp.tv)