Onde Mediterranee Festival annuncia il secondo concerto dell’estate 2022. Manuel Agnelli a luglio a Gradisca d’Isonzo (GO)

Onde Mediterranee Festival è un contenitore di arti figurative e musicali, di incontri letterari e di approfondimenti culturali (attraverso la rassegna Lettere Mediterranee), che negli anni ha portato in Friuli Venezia Giulia personalità eminenti, musicisti, intellettuali e scrittori di fama internazionale. Dopo il primo concerto già annunciato - Willie Peyote il 29 luglio 2022 - la scenografica Arena allestita da Euritmica nel verde del Castello di Gradisca d’Isonzo (GO), nuova sede del festival, ospiterà mercoledì 27 luglio (ore 21.30) Manuel Agnelli, fresco di candidatura ai David di Donatello per la colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti Bros. Cantautore, musicista, produttore discografico, autore, Manuel è conosciuto soprattutto come fondatore e frontman della più importante rock band italiana degli ultimi decenni, gli Afterhours, da lui formata nel 1985 ed anche come giudice di X-Factor. L’attuale formazione degli Afterhours è composta da Manuel Agnelli, leader e voce del gruppo; Roberto Dell’Era, basso; Rodrigo D’Erasmo, violino, tastiere; Xabier Iriondo, chitarra; Fabio Rondanini, batteria e Stefano Pilia, chitarre. Il nome del gruppo voleva essere un omaggio ai The Velvet Underground di Lou Reed, autori della canzone omonima. Nel 2021 Agnelli ha debuttato ufficialmente da solista con il 45 giri su vinile, in edizione limitata, “La Profondità Degli Abissi”, composto dal brano omonimo che dà il titolo al disco e da “Pam Pum Pam”; entrambi i brani, inediti, sono stati realizzati per la colonna sonora del film Diabolik. Onde Mediterranee è un concept eco-festival, organizzato da Euritmica con il sostegno della Regione FVG, del Comune di Gradisca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che taglia il traguardo delle ventisei edizioni e che, soprattutto quest’anno, dedicherà una particolare attenzione e impegno per la diffusione delle buone pratiche in termini di salvaguardia dell’ambiente, per un futuro sostenibile. I biglietti dei concerti sono in vendita online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati – info www.euritmica.it +39 04321720214 – tickets@euritmica.it