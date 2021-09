Online il programma di Trieste Next 2021

Grandi ospiti internazionali per la decima edizione del festival della scienza di Trieste dedicata alla sostenibilità. TAKE CARE La scienza per il benessere sostenibile è il titolo della manifestazione di quest’anno e da oggi è disponibile online il programma completo. Il festival si terrà dal 24 al 26 settembre 2021 ma verrà anticipato da un importante appuntamento. Giovedì 23 settembre infatti un evento speciale, che si terrà alle 21 in sala “Lelio Luttazzi” al magazzino 26 nel porto vecchio di Trieste, vedrà protagonista Tahar Ben Jelloun, lo scrittore marocchino che interverrà sulla questione del razzismo (l’ultimo libro dello scrittore si intitola non a caso “Il razzismo spiegato a mia figlia”). L’edizione del decennale continuerà poi nei giorni successivi con molti altri appuntamenti e relatori di altissimo livello: Federico Faggin, fisico e inventore dei primi microprocessori commerciali, Elena Cattaneo, biologa e senatrice a vita, Massimiliano Pagani, responsabile programma di Biologia integrativa INGM Istituto Nazionale Genetica Molecolare di Milano, Maria-Pau Ginebra, direttrice di ICREA CMEM Università di Barcelona, vincitrice EU Prize for Women Innovators, Viktor Mayer-Schönberger, docente dell’Internet Governance and Regulation Oxford Internet Institute, Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, Francesco Berlanda Scorza, direttore di GSK Vaccines Institute for Global Health e molti altri ancora. Oltre alle conferenze nel programma anche tutte le attività proposte dagli enti del polo triestino della ricerca. Workshop, seminari e laboratori si terranno in Piazza dell’Unità d’Italia, il vero “cuore” del Festival che vede ogni anno decine di migliaia di partecipanti.