Open Day della Città dell’Arte e della Musica a Colugna di Tavagnacco

Grande giornata di apertura per la Fondazione Luigi Bon che dopo l’inaugurazione della stagione di spettacoli si rituffa nella didattica spalancando le porte della bellissima Fondazione colugnese.

Sono aperte infatti le iscrizioni per l’anno 2025/2026 al Centro per l’Infanzia ad indirizzo artistico-musicale della Fondazione Luigi Bon. Sabato 19 ottobre, alle 11, si terrà l’Open-day di presentazione di questa realtà unica. Una Città dell’Arte e della Musica rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, un progetto didattico innovativo e di livello nazionale, di ispirazione nel Metodo Reggio Children, che ha come carattere fondante l’integrazione della musica e dei linguaggi espressivi-artistici con l’educazione alle emozioni e alle relazioni.

L’Open-day sarà un “tour” insieme alle insegnanti del Centro Infanzia, per conoscere il percorso educativo triennale, in cui la mission è quella di accogliere nella vita quotidiana la complessità del reale rendendola fruibile ai bambini attraverso la costante ricerca della ricchezza e della bellezza, che essa porta con sé negli spazi della Città dell’Arte e della Musica.

Gli ambienti, grazie a un’importante e recente ristrutturazione, sono stati riqualificati e funzionalizzati per creare un dialogo continuo tra pedagogia e architettura, che come terzo educatore, gioca un ruolo decisivo nel determinare la qualità degli apprendimenti e rappresenta uno dei pilastri dell’approccio educativo.

Ma non è finita qui, il pomeriggio alle 15.30, dopo una breve esecuzione dell’Orchestra dei Ragazzi ovverosia di alcuni dei frequentanti la scuola di musica, ci sarà la presentazione degli strumenti musicali.

Si continuerà la visita tra le aule, dove in ciascuna, si potranno provare tutti gli strumenti: basso elettrico, batteria, chitarra classica e moderna, clarinetto, flauto traverso, oboe, pianoforte, sassofono, tromba, violino e violoncello. Un’occasione per scoprire la musica grazie agli insegnanti della Fondazione, che li faranno ascoltare e provare uno a uno, illustrando le particolarità e caratteristiche di ciascuno.

Da qui si potrà intraprendere un percorso educativo personalizzato, curato da docenti, che vantano esperienze artistiche di rilievo e conoscenze didattiche d’eccellenza nella formazione musicale.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionebon.com o contattare la segreteria a didattica@fondazionebon.com o allo 0432 543049, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30