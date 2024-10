Le Muse Orfane, due appuntamenti del progetto regionale “Echi dal cotonificio. Archeologia Industriale del Novecento”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Udine e Precenicco il progetto regionale “Echi dal Cotonificio – Archeologia Industriale del Novecento”, realizzato da Muse Orfane Aps con la direzione artistica di Silvia Lorusso Dal Linz si sposta a Pordenone per due importanti appuntamenti. Il Progetto dedicato ai cotonifici di Pordenone e di Udine approda in città con due grandi appuntamenti di rilievo: Sabato 19 ottobre ore 18 – Biblioteca Civica di Pordenone Piazza XX Settembre INAGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA SUI COTONIFICI DI PORDENONE E DI UDINE

I cotonifici, emblema del progresso industriale del Novecento, oggi in stato di abbandono o ristrutturati con diversa destinazione d’uso, costituiscono un baluardo della memoria e dell’operosità del territorio impresso nella popolazione, a cui sono legate le vicissitudini appartenenti a generazioni, luoghi di estrema importanza che, attraverso il processo artistico articolato nel progetto “Echi dal cotonificio” rivivono nelle immagini della mostra fotografica dedicata.

Intervengono Arch. Filippo Enna, Dott.ssa Silvia Corelli – Fotografie di Franco Moret e Fotografie d’Archivio.

Giovedì 24 ottobre ore 21 – Ex Convento di San Francesco, Piazza Della Motta Pordenone

Spettacolo Teatrale ECHI DAL COTONIFICIO

Con Carla Vukmirovic – Musiche Davide Ceccato – Testo e Regia Silvia Lorusso Del Linz

Debutta a Pordenone lo spettacolo ECHI DAL COTONIFCIO che ripercorre a livello scenico la storia dei cotonifici friulani, che rappresentano un grande spaccato storico della realtà sociale, culturale e lavorativa del territorio, con particolare attenzione alle donne operaie, che tessevano il filo di cotone che avvolgeva la quotidianità delle loro vite, che riempivano i locali dei cotonifici con le loro voci e i loro gesti, in un contesto che le vede come forza lavoro specie nei periodi di guerra, quando i mariti, padri, fratelli, erano chiamati al fronte.

L’autrice e regista Silvia Lorusso, tesse una tela scenica sulla base dei ricordi e delle testimonianze delle operaie tessili, in un viaggio, nel passato che finisce per approdare poi nel presente, della realtà lavorativa nei cotonifici, ricostruendo con l’attrice Carla Vukmirovic una giornata lavorativa nel cotonificio, immaginandone le mansioni, la fatica, e il rumore continuo delle macchine, grazie alla ricerca dei suoni a cura di Davide Ceccato.

Un lavoro basato sulle emozioni, i gesti, ma anche i sogni, che ha cavalcato un’epoca che ha segnato in profondità il territorio e la memoria collettiva.

Carla Vukmirovic, giovane attrice italo-croata, ha conquistato il pubblico pordenonese questa estate con lo spettacolo: Piango in lingua originale all’interno di Estate a Pordenone per la Rassegna Regionale Antiche Dimore 2024

Silvia Lorusso Del Linz, drammaturga e regista, personaggio di rilievo del panorama culturale sia in città che in regione, ha all’attivo numerose produzioni, fra le ultime Le levatrici della Carnia, Le Pizzocchere fra storia e leggenda, Angioletta delle Rive, per citarne alcune, inoltre la pubblicazione dei romanzi storici: “Giulia una donna fra due Papi”, dedicato alla figura di Giulia Farnese, e “Il segreto di Mirta”, incentrato sul Principe alchimista Raimondo di Sangro e sull’Ordine delle Sacerdotesse della Dea Demetra.

Si conclude il programma a Pordenone con la Conferenza a cura dell’Arch. Filippo Enna e la Dott.ssa Silvia Corelli venerdì 8 novembre alle 18,30 all’interno dell’Immaginario Scientifico a Torre, ex Tintoria, per ripercorrere la storia dei cotonifici del territorio.

Programma, info, aggiornamenti e racconto della rassegna sul sito www.lemuseorfane.com e sulla pagina Facebook di Antiche Dimore.