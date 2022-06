Open Day della Fondazione ITS A. Volta, il percorso post-diploma che forma i futuri tecnici del settore biomedicale

La Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita, dopo il successo dell’Open Day organizzato ad aprile, ha deciso di riaprire le porte dei propri laboratori ai potenziali nuovi studenti per far conoscere le attività formative al passo con l’innovazione nel settore life science. Durante l’Open Day, che si terrà presso l’Edificio Q del campus di Basovizza di Area Science Park nel pomeriggio di giovedì 7 luglio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sarà possibile approfondire le tematiche delle apparecchiature e dei software biomedicali, delle telecomunicazioni e dell'IoT e visitare LAB3 e LAB3D, i due laboratori che ricreano un ambiente ospedaliero in cui apprendere in modo pratico grazie a tecnologie all’avanguardia come la stampa 3D e le realtà virtuale, aumentata e mista. Oltre alla guida attraverso le varie aule didattiche, i visitatori potranno scoprire numerosi strumenti adoperati dagli studenti durante le lezioni e frutto dei loro progetti, come i robottini (TEMI e JOBOT) o, ad esempio, i visori per la realtà aumentata. Saranno inoltre presenti docenti e studenti (attuali e diplomati) pronti a rispondere a qualsiasi curiosità riguardanti le materie trattate durante ciascun percorso biennale. La Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita offre infatti tre percorsi formativi biennali post-diploma, le cui preiscrizioni sono già aperte:

corso per Tecnico Superiore per la gestione e la manutenzione di Apparecchiature Biomediche (TAB)

corso per Tecnico Superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di Informatica Biomedica (TIB)

corso per Tecnico Superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di telecomunicazioni e IoT in ambito One Health (TOHT)