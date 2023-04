Open Sinistra Fvg su ricorso al Consiglio di Stato su bretella San Vito al Torre

“Siamo assolutamente solidali con i gruppi Consigliari Rinnovamento di San Vito al Torre e Insieme Crauglio San Vito! Insieme con il portavoce dei Verdi in Friuli, Daniele Andrian, come gruppo di Open Sinistra FVG in Consiglio Regionale intendiamo fare un’interrogazione al Presidente Fedriga su come intenda garantire il diritto di ricorso al Consiglio di Stato, all’amministrazione comunale di San Vito al Torre, che aveva già deliberato tale ricorso qualora fosse stata avversa la decisione del TAR circa la realizzazione della bretella.” “Oggi quell’amministrazione è decaduta ma il principio della continuità amministrativa è un principio che deve essere rispettato. La scelta dell’amministrazione Comunale dava infatti voce ai cittadini di San Vito che volevano opporsi alla costruzione della bretella che comporterebbe un consumo di suolo inutile e la distruzione di aree coltivate di pregio. Come è stato ampiamente verificato quella strada oltre ad essere molto costosa, sia dal punto di vista ambientale che finanziario, è ormai inutile, visto che il flusso di camion dall’ex triangolo della sedia verso Palmanova attraverso la frazione di Nogaredo si è ridotto in modo significativo.” “I tempi per il ricorso al Consiglio di Stato rischiano di venire meno a causa delle improvvise dimissioni del Commissario che sostituisce l’amministrazione comunale fino alle prossime elezioni. Tali dimissioni appaiono poco motivate essendo avvenute a pochi giorni dalla nomina. Fedriga deve intervenire non solamente perché è stato l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici nella passata legislatura, ma al momento attuale della transizione, è il garante dei diritti di tutti i cittadini della Regione. Non è costituzionalmente legittimo che per motivi burocratici la volontà chiaramente espressa da un’amministrazione comunale venga disattesa senza il pronunciamento di un organo altrettanto rappresentativo e autorevole, ma solo per mera mancanza di tempo burocratico. È una violazione gravissima dei diritti degli Enti Locali che il Presidente Fedriga si è sempre vantato di rispettare.”

“Auspichiamo che la situazione possa essere risolta con dignità, magari con la nomina tempestiva di un nuovo Commissario, da parte di Fedriga, che si assuma appieno le responsabilità di tale ruolo. Siamo assolutamente solidali con i Gruppi Consigliari di San Vito al Torre e con il portavoce dei Verdi in Regione Daniele Andrian che si sono appellati a Fedriga”. Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.