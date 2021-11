Opposizioneeee

Vien da dire che il cittadino di Codroipo è proprio bravo. Approfittando di un’opposizione a dire poco benevola (ormai abbiamo già perso…) continua a fare e disfare a piacimento. Ora, con tanto di conferenza stampa, chiama a rapporto il suo responsabile Asufc (potevano trovare un acronimo meno complesso) che, nonostante la pandemia duri da almeno due anni e nonostante non abbia fatto ancora nulla sul piano organizzativo aziendale e del personale, dichiara candidamente che se va avanti così con la quarta ondata saranno in dubbio l’esercizio di normali attività ospedaliere. E vabbè, il solerte direttore generale, nel senso di funzionario alacre e coscienzioso nell’adempiere al compito di coprire le spalle al serioso assessore, dovrà pure portare a casa la pagnotta, ma il cittadino di Codroipo sta superando ogni limite. Qualcuno se n’è accorto in Consiglio regionale?

Zihal