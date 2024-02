Opposizioni Consiglio Regionale: “Mozione per Accelerare verso il rinnovo delle concessioni”.

“L’opposizione unitamente chiede un’accelerazione sull’assegnazione delle concessioni scadute da almeno 14 anni e in scadenza nei prossimi, come lo sono quelle che insistono sull’asta del Cellina Meduna in provincia di Pordenone. Vanno coinvolti in questo processo in primis i Sindaci che finalmente possono tornare a diventare protagonisti di una partita che finora hanno vissuto solo da spettatori”. Ad annunciare il deposito di una mozione sono stati i consiglieri regionali Capozzi (M5S), Conficoni e Carli (PD), Honsell (Open FVG) che han partecipato insieme agli ex colleghi Sergo M5S e Bidoli (Patto per l’Autonomia) al convegno ‘Il rinnovo delle concessioni idroelettriche: nuove opportunità di sviluppo per i territori’ organizzato a Montereale Valcellina da 43 Comuni del territorio montano ma a cui non ha partecipato nessun esponente della Giunta Fedriga.

“Con una mozione chiederemo alla Regione di procedere con l’acquisizione delle cosiddette opere asciutte e non solo di quelle bagnate che lo Stato riassegna all’amministrazione regionale alla scadenza delle concessioni. In questo modo, l’individuazione dell’operatore privato che affiancherà la Regione nella società mista, potrà essere più coerente e rispettosa del principio di concorrenza”.

“Abbiamo voluto evidenziare ai Sindaci intervenuti al Convegno, che la Legge Regionale, approvata ormai 3 anni e mezzo fa, prevede che nella società mista possano esserci anche altri soggetti pubblici come i Comuni e non solo la Regione. A maggior ragione la Giunta deve evitare la tentazione delle proroghe e procedere spedita per garantire i giusti benefici ai Comuni della Montagna e vantaggi all’intero Friuli Venezia Giulia ”.