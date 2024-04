Ore 21,45 l’Iran attacca Israele con decine di droni. Israele convoca consiglio di guerra

Sono dozzine i droni che sono partiti dall’Iran per colpire obiettivi militari israeliani. L’atto era stato previsto per stasera e così è successo. Nelle ultime ore fonti iraniani avevano parlato di attacchi a obiettivi militari, non civili e così pare starebbe avvenendo. Il premier israeliano ha commentato: «Ho stabilito un principio chiaro: a chiunque ci farà del male, noi gli faremo del male. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con calma e determinazione. Restiamo uniti e, con l’aiuto di Dio, insieme sconfiggeremo tutti i nostri nemici». In realtà ci vorranno ore perchè i droni arrivino nei cieli di Israele, si tratta infatti di velivoli lenti sui quali con ogni probabilità il sistema di difesa aereo di Tel Aviv non avrà grandi difficoltà di intercettazione anche se, ovviamente, nessun sistema di difesa è infallibile. Sarà l’ennesima lunga notte per città e paesi in Israele. In preallarme anche le navi americane schierate nell’area.