“Orientamenti”, scuola estiva di orientamento universitario, da domani a Udine

Aiutare i neodiplomati, e gli studenti che il prossimo anno faranno la quinta superiore, a scegliere il corso di laurea in modo consapevole e a conoscere l’Università di Udine a 360 gradi. È il programma di “OrientaMenti” (www.uniud.it/orientamenti), la scuola estiva di orientamento universitario dell’Ateneo friulano giunta alla seconda edizione. Sono previsti due turni, dall’8 (dalle 10) all’11 luglio e dal 10 (dalle 10) al 16 luglio, che si terranno nella Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine), ognuna con 15 ore di attività. La scuola sarà in presenza per gli studenti del territorio, per gli altri è prevista la possibilità di seguire alcune attività a distanza.

Sono previste attività pratiche per testare le proprie capacità e avvicinarsi ai diversi aspetti della vita universitaria. Come laboratori dedicati all’orientamento psicologico, esercitazioni ai test di ammissione, momenti di approfondimento, ma anche spazi conviviali con i tutor. Verrà rilasciato un attestato a chi avrà frequentato almeno il 70 per cento delle attività.

La prima sessione si aprirà lunedì 8 luglio, alle 10, con un incontro dedicato agli strumenti a supporto della scelta universitaria e alle parole chiave che contraddistinguono il passaggio scuola-università. Ad esempio “classe di laurea”, “anno accademico”, “manifesto degli studi”. Seguiranno, tra le 13 e le 15, lavori di gruppo ed esercitazioni con i tutor dei dipartimenti. Martedì 9, dalle 10 alle 12, la psicologa dell’ateneo fornirà gli strumenti per una decisione consapevole. Dalle 13 alle 15 l’Ufficio orientamento e il Career center parleranno di sbocchi occupazionali, tirocini e opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro. Dalle 14.30 del 10 o 11 luglio, data a scelta dello studente, in occasione di “Università t’incontra”, evento dedicato all’apertura delle immatricolazioni, sarà possibile partecipare a un tour conoscitivo delle strutture dell’Ateneo e a momenti serali di convivialità, grazie al coinvolgimento di tutti i dipartimenti e della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”. Inoltre, gli studenti potranno procedere con l’immatricolazione in loco.

Il secondo turno partirà mercoledì 10 luglio o giovedì 11 luglio, data a scelta dello studente, in occasione di “Università t’incontra”. In questo caso l’interessato potrà scegliere se partecipare il 10 o 11 alle visite guidate e al momento conviviale serale. Un’occasione per conoscere meglio non solo spazi e offerta didattica dell’Ateneo, ma anche servizi e modalità di immatricolazione e procedere con l’iscrizione in loco. Le attività proseguiranno il 15 luglio con un incontro sugli strumenti a supporto della scelta e sul lessico universitario (10-12) e con i lavori di gruppo e le esercitazioni assieme ai tutor dei dipartimenti (13-15). Il giorno 16, in presenza anche della psicologa di ateneo, saranno condivise le strategie per una scelta consapevole (10-12) e l’Ufficio orientamento, in collaborazione con il Career center, proporrà riflessioni sugli sbocchi professionali (13-15).