Orientarsi fra impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti. Giovedì a palazzo Torriani incontro promosso dalla Commissione Energia di Confindustria Udine

“Impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti: orientarsi tra le nuove opportunità della transizione”: è il titolo dell’incontro promosso dalla Commissione Energia di Confindustria Udine in programma giovedì 11 luglio, con inizio alle 15, a palazzo Torriani con l’intento di far chiarezza sulle opportunità offerte dalle novità normative e fornire uno sguardo sulle possibilità del futuro.

Gli ultimi mesi hanno infatti visto susseguirsi numerosi decreti varati a livello regionale e nazionale per implementare nuovi tasselli del piano di transizione energetica europeo. L’analisi della panoramica degli interventi allo stato attuale – introdotta da Marco Bruseschi, presidente della Commissione Energia di Confindustria Udine, del Consorzio Friuli Energia e del Cosef – sarà articolata in quattro linee tematiche.

Nella prima, Alessandro Mattiussi, Energy manager del Gruppo Fantoni, offrirà una panoramica del mercato elettrico italiano ed europeo, analizzando la situazione corrente e presentando alcuni scenari di prezzo nel breve, medio e lungo termine, insieme ai principali interventi regolatori di impatto nella gestione degli impianti di autoproduzione energetica.

Seguirà poi l’intervento di Franco Campagna, responsabile Ricerca e innovazione, agevolazioni, Industria 4.0 e 5.0 di Confindustria Udine, che presenterà i dettagli del bando fotovoltaico della Regione FVG e gli incentivi previsti dal Decreto transizione 5.0 a livello nazionale. La sua relazione si concentrerà sulle opportunità concrete per le imprese che intendono investire nel fotovoltaico, illustrando una panoramica dei requisiti, dei benefici e delle procedure per accedere a questi sostegni finanziari.

Eros Miani, presidente di Fototherm, esplorerà le possibili strategie di revamping per gli impianti fotovoltaici che usufruiscono degli incentivi con i vari Conti energia, delineando le sfide del fine-vita dei pannelli e le opportunità di rinnovamento. Saranno inoltre discusse le prospettive di mercato per i sistemi di accumulo energetico (BESS) e i nuovi moduli fotovoltaici, evidenziando come queste tecnologie possano migliorare le prestazioni e la redditività degli impianti esistenti.

Infine, Giorgio Cecco, direttore commerciale di Alienergia, accenderà i riflettori sulle nuove modalità di gestione e distribuzione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, esplorando soluzioni innovative per massimizzare l’efficienza e la convenienza economica per produttori e consumatori. saranno presentati scenari riguardanti i Power purchase agreement (PPA) e le possibilità dell’autoconsumo a distanza.