Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg: Ovaro, Chiesa di San Martino Vescovo domani iInaugurazione del recupero e del restauro della Chiesa e dell’area archeologica

Si svolgerà domani, mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 17:30 nella Chiesa di San Martino Vescovo del Comune di Ovaro l’incontro per l’inaugurazione del recupero e del restauro della Chiesa e dell’adiacente area archeologica, dove a partire dagli anni ‘90 scavi stratigrafici portarono alla luce i resti di un complesso architettonico paleocristiano di V secolo d.C., con una vasca battesimale di notevole interesse, impostato su resti di una villa tardoromana (IV-V sec. d.C.) e sepolture di età altomedievale (V-VIII sec. d.C.).

Gli impegnativi lavori di restauro si sono resi necessari a causa degli ingenti danni avvenuti in località San Martino, e in particolare nel sito archeologico, a seguito dell’esondazione del torrente Degano e dei fenomeni alluvionali provocati alla Tempesta VAIA del 2018.

I lavori hanno previsto il risanamento della copertura e il restauro delle strutture dell’area archeologica, all’interno della chiesa il restauro del fonte battesimale e il ripristino del relativo sistema di illuminazione e ventilazione, nonché il restauro degli intonaci e delle superfici lapidee interessate dall’alluvione. I lavori iniziati nel 2020 sono stati effettuati tramite la convenzione stipulata tra la Protezione Civile della Regione Autonoma FVG e la Soprintendenza ABAP FVG (nell’ambito del finanziamento del Piano interventi VAIA 2020 e con il contributo di donazioni di privati cittadini) e grazie alla fattiva collaborazione con il Comune di Ovaro e la Pieve di S. Maria di Gorto. Hanno inoltre contribuito con diverse donazioni alcuni gruppi di alpini del Friuli e svariate associazioni.

Gli interventi sono stati curati dalla Soprintendenza ABAP FVG come Soggetto Ausiliario del Commissario Delegato dal gruppo di lavoro composto dal dott. Roberto Micheli, arch. Mirko Pellegrini, dott.ssa Morena D’Aronco, dott.ssa Elisabetta Francescutti. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta “L’Unione Soc. Coop”, “VS Impianti”, Diego Malvestio e C. snc, Della Mora Restauri; lo studio L.A.I.R.A., che aveva progettato e realizzato nel 2004 la copertura e la valorizzazione del complesso paleocristiano, ha coordinato invece gli aspetti della sicurezza nel cantiere.

Con i lavori compiuti si è quindi potuto restituire al pubblico questo contesto di eccezionale valore, che fa di Ovaro uno dei più grandiosi complessi battesimali rurali rinvenuti sino ad oggi in Italia, un sito di grande rilievo non soltanto per il territorio della Carnia.

I restauri saranno visitabili, con guida gratuita, nei mesi di luglio e agosto dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00; a settembre, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

Dopo l’inaugurazione seguirà il concerto della JM Jazz World Orchestra, a ingresso libero, in collaborazione con Puntozero soc. coop. La Jeunesse Musicale World Big Band può essere considerata la più importante orchestra internazionale di jazz giovanile al mondo, composta da 21 talentuosi musicisti jazz, selezionati da una giuria internazionale attraverso un’audizione globale.

A seguire, si terrà una visita guidata al sito archeologico della Chiesa di San Martino Vescovo, a cura dei funzionari della Soprintendenza ABAP FVG.