Ospedale di Pordenone senza radioterapia: Liva (Pd), destra ha dormito per 5 anni

“Ma dov’erano questi signori che avrebbero dovuto salvare la sanità pordenonese? Forse dormivano, hanno aspettato cinque anni per svegliarsi dopo non aver fatto niente e uscirsene oggi dicendo ‘è colpa del Pd’. Questo è il dato concreto al di là delle chiacchiere: chi governa fa e magari sbaglia, ma non c’è colpa peggiore che non fare nulla e poi lamentarsi e non assumersi le proprie responsabilità. Noi rivendichiamo di aver lavorato per la sanità pordenonese, portando qui risorse e progetti, dirigenti e tecnici che la destra ha voluto sostituire con loro uomini che poi, è il caso di Polimeni, hanno di nuovo dovuto sostituire. Attenzione dunque ad attribuire colpe, perché il boomerang è pronto a tornare a chi l’ha lanciato”. E’ la replica del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva alle accuse di Ivo Moras, della commissione Sanità in Consiglio regionale, secondo cui, se cesseranno i trattamenti di radioterapia all’ospedale di Pordenone, “la colpa è del Pd”.