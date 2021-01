Ospedale San Daniele, Liguori (Cittadini): la giunta regionale ascolti i professionisti della sanità

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«La storia recente dell’ospedale di San Daniele, che si è trovato, causa focolaio, a diventare una struttura covid non può che spingerci a chiedere all’Amministrazione regionale di dare risposte certe e rapide a professionisti della sanità e cittadini». Simona Liguori, la consigliera regionale dei Cittadini, commenta quanto sta accadendo all’ospedale Sant’Antonio. «Da una parte si segnala la mancanza di alcuni primari, che, tra le altre cose, renderà inevitabilmente l’ospedale meno attrattivo per chi si trova a scegliere in quale struttura ospedaliera svolgere la propria professione – spiega Liguori -. Dall’altra si ribadisce la necessità di una vera e propria programmazione dell’attività dell’ospedale: quale sarà il futuro dei reparti? Come verrà gestito il post emergenza? La Giunta regionale si metta all’ascolto dei professionisti e agisca di conseguenza, velocizzando le procedure per l’assunzione e per la risoluzione di tutte le altre questioni messe sul tavolo».