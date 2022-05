Palmanova arriva il furgoncino di “Un Villaggio per Crescere”: Uno spazio mobile per famiglie e piccolissimi

Un furgoncino che porta libri e giochi, dando appuntamento a genitori, bambini e nonni in piazze e spazi comuni. “FurgonCino: il Villaggio Itinerante” farà la sua prima uscita a Palmanova giovedì 19 maggio in piazza Grande tra le ore 16.30 e le ore 18.30. L’attività rientra nel progetto “Un Villaggio per crescere”, uno spazio dove genitori e bambini tra gli 0 e i 6 anni, col supporto di educatori professionali, possono passare del tempo assieme scoprendo attività piacevoli e dai grandi benefici per lo sviluppo del bambino e per la relazione tra bambino e genitore, quali la lettura di storie, l’esperienza musicale, il gioco, l’espressione artistica e altre ancora. “I centri, che operano in media dai 3 ai 5 giorni alla settimana, così come il furgoncino, vogliono essere un luogo creato per e con le famiglie. Un luogo in cui bambini e bambine assieme ai loro genitori, nonni, zii e altri adulti di riferimento, possano trovare confronto e dialogo, nonché sostegno nell’affrontare i crescenti bisogni delle famiglie e in particolare dei neo genitori. Tra questi bisogni riscontrati ci sono il condividere delle esperienze, fare amicizie, essere sostenuti nella conoscenza dello sviluppo del bambino e scoprire “buone pratiche” facili e piacevoli che possano essere riproposte e rivissute a casa”, commntano il Sindaco di Palmanova assieme all’assessore comunale all’Istruzione. Il Villaggio ha da poco più di due mesi inaugurato i suoi spazi a Palmanova, nei locali messi a disposizione dal Comune di Palmanova in via Mocenigo 9. Il progetto è parte di una più ampia iniziativa coordinata dal Centro per la Salute del Bambino onlus (CSB), che ha visto aprirsi, con il finanziamento dell’Impresa Sociale Con i Bambini e della Fondazione The Human Safety Net del Gruppo Generali attraverso il progetto “Ora di Futuro” attivo in Italia, una ventina di altri centri in tutta Italia tra cui anche quello di Palmanova. I Villaggi per Crescere vogliono anche essere parte della rete di servizi che già i territori offrono e in quest’ottica si propongono come spazio in cui i genitori possano ricevere informazioni utili ad agevolare l’accesso e la conoscenza di quanto Comuni, enti e associazioni propongono per le famiglie. L’appuntamento fa parte dell’iniziativa “FurgonCino: il Villaggio Itinerante” finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore. Gli educatori del CSB aspettano grandi e piccoli in piazza per scoprire storie e giochi.