Palmanova, CPIA: Corsi d’italiano per stranieri. 60 gli studenti adulti iscritti

Sono ripartiti a Palmanova i corsi d’italiano per stranieri del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Udine. Quest’anno sono 60 i partecipanti totali che, suddivisi in quattro gruppi, stanno seguendo le lezioni all’interno del Palazzo Municipale di Palmanova. L’anno scorso erano 44 gli studenti.

Gli studenti adulti, in maggioranza donne (41), provengono da 19 diversi Paesi del mondo: Thailandia, Croazia, Albania, Bangladesh, Argentina, India, Georgia, Venezuela, Cina, Colombia, Nigeria, Bosnia, Burkina Faso, Brasile, Ucraina, Pakistan, Nepal, Romania e Marocco. Di questi, in 16 sono iscritti al livello A1A2C e altrettanti al B1, mentre se ne contano 14 per i gruppi A2B e PREA1A.

L’Assessore all’Istruzione Simonetta Comand: “Il numero crescente – sia in termini di iscrizioni, sia per Paesi coinvolti – è indicatore inequivocabile dell’utilità del progetto. Abbiamo lavorato tanto per promuovere l’iniziativa, coinvolgendo molte realtà locali e cittadine come Caritas, Crocerossa di Palmanova e le scuole, i cui insegnanti hanno veicolato l’informazione alle famiglie degli studenti stranieri. Il Comune di Palmanova si è fatto capofila di un progetto di rete per la promozione e informazione alle associazioni e ai soggetti interessati”.

E aggiunge il Sindaco Giuseppe Tellini: “Assieme al CPIA abbiamo voluto riorganizzare e potenziare l’educazione degli adulti nell’ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, con l’obiettivo di recuperare i bassi livelli di alfabetizzazione. Conoscere l’italiano è premessa necessaria per lo sviluppo formativo e l’inserimento lavorativo. Vogliamo offrire opportunità educative ai cittadini adulti per l’acquisizione di conoscenze e competenze funzionali in diversi campi, affinché possano esercitare appieno il diritto di cittadinanza.”