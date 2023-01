Palmanova, nuova rotatoria fuori A4. “Opera realizzata grazie all’impegno dei Sindaci del Palmarino”

“Accogliamo con piacere la notizia dell’imminente avvio del cantiere della rotatoria del casello A4, che, dopo quella del Taj poco più a sud, completa il riassetto delle intersezioni sulla SR 352 nel Comune di Bagnaria Arsa, fortemente perseguito dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. In verità, i lavori della rotatoria erano iniziati già nel 2019, ma quasi subito erano stati sospesi a causa di problemi insorti tra la committenza e la ditta esecutrice. Perciò, l’amministrazione comunale nel 2021 aveva rappresentato alla Regione la necessità di stralciare il progetto della nuova rotatoria dal più ampio progetto della terza corsia autostradale e condiviso con ben dieci comuni del territorio (oltre a Bagnaria, Aiello, Bicinicco, Cervignano, Gonars, Palmanova, Visco, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Torviscosa) l’istanza per una sollecita realizzazione di un’opera che ha valenza sovracomunale”, commenta Elisa Pizzamiglio, Sindaco di Bagnaria Arsa. “Ben venga, dunque, l’inizio dei lavori, anche se rimane il rammarico che i fondi per la realizzazione del nuovo casello di Palmanova (situato in territorio di Bagnaria Arsa) siano stati spostati altrove, dopo che già erano stati eseguiti, tra gli altri, gli espropri della sede di una importante azienda vinicola, e non se ne veda all’orizzonte il ripristino”. E aggiunge Francesco Martines, assessore ai lavori pubblici del Comune di Palmanova: “Ormai siamo in piena campagna elettorale e solo per questo ora Fedriga e Riccardi si muovono per questo territorio, troppo spesso dimenticato. Questa opera sarà realizzata grazie all’impegno dei Sindaci del palmarino. Quando Autovie Venete, con l’ok della Regione FVG, ha deciso di trasferire 50 milioni di euro per interventi sull’A4 in Veneto, abbiamo fortemente chiesto all’Assessore Pizzimenti di stralciare dai lavori di ampliamento della terza corsia, che avranno tempi lunghissimi, la parte relativa al casello di Palmanova e la rotonda che li ora verrà realizzata. Questo intervento, di fatto, snellisce e migliora di molto la sicurezza del traffico sulla SR 352. Un’opera che non c’entra assolutamente nulla con il ridimensionamento della vecchia Palmanova-Manzano e si conferma che, come gli uffici della Regione hanno ampiamente confermato, il collegamento diretto casello A4-Ospedale-Protezione Civile è in fase di progettazione ma è solo in parte finanziato”.