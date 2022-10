Palmanova: Ritorna Magia delle Mani, domani in Piazza Grande oltre 100 stand di arti manuali

Domenica, in Piazza Grande a Palmanova, ritorna Magia delle Mani. Alla manifestazione partecipano oltre 100 stand con arti manuali, prodotti, tradizioni e antichi mestieri che si vanno ormai perdendo nel tempo con svariate dimostrazioni sul posto da parte degli espositori. Magia delle mani farà rivivere l’antico mestiere della scultura del legno e della pietra, l’arte del mosaico, le lavorazioni del vetro, della ceramica, della pelle, del ferro e del rame , l’arte dello scus e del vimini, la pittura, il cucito, il tombolo, il chiacchierino, il ricamo, l’uncinetto per finire con le molteplici creazioni ricavate da materiali poveri o di riciclo. Sarà possibile riscoprire il gusto dei dolci prodotti artigianalmente, il sapore dei formaggi di malga, dei vini e degli olii oltre alla presentazione di tutti i prodotti autoctoni e di eccellenza che la terra della Nostra Regione. Molte le attività per i bambini con laboratori creativi gratuiti e giochi di una volta per grandi e piccini. Magia delle Mani si propone di promuovere, tutelare e diffondere il patrimonio di qualità delle arti manuali ed artigianali, dei prodotti tipici, dei mestieri di un tempo e delle tradizioni rurali in ambito locale e Nazionale sia a livello hobbistico che artigianale.