Paraciclismo, cinque campioni del mondo sono italiani

La penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Paraciclismo disputata a Maniago ha visto gli atleti sfidarsi insieme sul circuito. Dopo la prima giornata di gare a cronometro, infatti, il sabato è stato dedicato alle gare in linea. Dei quattordici atleti che hanno conquistato la Coppa del Mondo, cinque sono italiani: Luca Mazzone, portabandiera degli azzurri, Fabrizio Cornegliani, Martino Pini e Ana Maria Vitelaru. Tra loro anche Francesca Porcellato, che ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo, uno dei pochi che mancavano nella sua carriera sportiva costellata di successi tra Olimpiadi, Mondiali e Europei. “Maniago è nel mio cuore come una seconda casa: vincere qui un traguardo che ancora non avevo raggiunto ha un sapore ancora più speciale”.

Nelle gare che si sono disputate oggi pomeriggio, gli azzurri hanno conquistato tre podi: un argento per Mirko Testa, un bronzo per Ana Maria Vitelaru e uno per Giorgio Farroni, atleta che gareggia individualmente.

Di seguito, i risultati complessivi delle gare andate in scena dopo mezzogiorno. Nella categoria MH3, Mathieu Bosredon, che gareggia come atleta individuale dalla Francia, ha conquistato la medaglia d’oro. Mirko Testa si è aggiudicato il secondo posto, mentre il terzo posto è stato ottenuto dal tedesco Johannes Herter. Per la categoria MH4, Jetze Plat dai Paesi Bassi ha vinto la medaglia d’oro. L’argento è stato conquistato dal francese Joseph Fritsch, mentre Jonas Van de Steene del Belgio ha ottenuto il bronzo. Nella categoria MH5, Mitch Valize dai Paesi Bassi ha ottenuto la medaglia d’oro.

Il secondo posto è andato a Loic Vergnaud dalla Francia, mentre il terzo posto è stato vinto da Qiangli Liu dalla Cina. Nella categoria MT1, Jianxin Chen dalla Cina ha conquistato la medaglia d’oro. Rongfei Lu, anch’egli dalla Cina, si è classificato al secondo posto, mentre Giorgio Farroni ha ottenuto il terzo posto. Per la categoria MT2, Dennis Connors dagli Stati Uniti ha vinto la medaglia d’oro. Jindřich Mašín dalla Repubblica Ceca si è classificato al secondo posto, mentre Felix Barrow dalla Gran Bretagna ha ottenuto il terzo posto. Nella categoria WH5, Oksana Masters dagli Stati Uniti ha conquistato la medaglia d’oro. Bianbian Sun dalla Cina si è aggiudicata l’argento, mentre Ana Maria Vitelaru ha ottenuto il bronzo. Nella categoria WT1, Marieke Van Soest, gareggiando come atleta individuale per i Paesi Bassi, ha vinto la medaglia d’oro. Pavlína Vejvodová dalla Repubblica Ceca ha ottenuto il secondo posto, mentre Dulce Maria Gonzalez Guerrero dal Messico ha conquistato il terzo posto. Per la categoria WT2, l’oro è stato vinto da Celine Van Till dalla Svizzera. Emma Lund dalla Danimarca ha ottenuto il secondo posto, mentre Jana Majunke dalla Germania ha conquistato il terzo posto.