Parco Zoo Punta Verde, parte la nuova stagione dal 28 marzo lo Zoo di Lignano apre ai visitatori

Riparte la stagione del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro con un’apertura che promette tante emozioni. Da giovedì 28 marzo la struttura lignanese è pronta a svelare ai suoi visitatori le meraviglie della Natura e degli animali mantenendo viva la sua missione di conservazione e sensibilizzazione ambientale.

“L’inizio della stagione è per noi sempre un momento emozionante, felici di riaccogliere i nostri visitatori – commenta il direttore del Parco, Maria Rodeano. La chiusura invernale è un periodo che sfruttiamo sempre per apportare dei rinnovamenti degli spazi e rendere la struttura sempre più accogliente, funzionale e inclusiva. Desideriamo che i nostri visitatori, spesso affezionati e sensibili alle tematiche ambientali, possano godere appieno di tutto lo spazio, conoscere in maniera più approfondita gli animali e godere della bellezza della Natura”.

A pochi metri dal mare, il Parco è un angolo paradisiaco ricco di vegetazione e con centinaia di animali di specie diverse, ambasciatori di luoghi lontani che con il loro fascino e carisma contribuiscono alla conservazione delle specie e degli ambienti minacciati. E come sempre, per iniziare al meglio la nuova stagione, durante le festività primaverili lo staff della struttura ha già pensato a delle iniziative esclusive per coinvolgere bambini e famiglie. Tra le tante spicca il “Giardino delle esperienze naturali”, un luogo speciale dove i visitatori possono scoprire e sperimentare diverse attività pensate per stimolare la curiosità e l’apprendimento condiviso con tutta la famiglia. Le attività, guidate dagli educatori del Parco, prevedono l’osservazione e la classificazione di reperti naturali – penne, piume, impronte, ossa, uova, palchi, conchiglie e molto altro – offrendo un’esperienza educativa e divertente. I visitatori avranno inoltre l’occasione di incontrare i guardiani durante gli immancabili e collaudati keeper talk, momenti di approfondimento sugli animali presenti al Parco, attraverso la voce di chi quotidianamente se ne prende amorevolmente cura.