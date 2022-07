Parco Zoo Punta Verde, torna “Passeggiando all’imbrunire”

Al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro tornano gli appuntamenti con “Passeggiando all’imbrunire” in formato famiglia: l’opportunità per genitori con bambini dai 5 in su di vivere l’entusiasmante esperienza di passeggiare all’interno del Parco nelle ore serali, prima del calar del sole, e ammirare da vicino, in totale tranquillità e contornati dai suoni della Natura, gli ospiti del Parco che più amano le ore crepuscolari. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 21 luglio con ritrovo alle ore 20.00. “Un’iniziativa suggestiva e coinvolgente che riscuote sempre un particolarmente entusiasmo da parte delle famiglie - afferma il direttore del Parco, Maria Rodeano. Con l’ausilio della nostre guide si va alla scoperta di una delle aree più suggestive dello Zoo e le famiglie vengono invitate a risolvere enigmi e prove che ci porteranno a scoprire quali sono gli animali che incontreremo lungo il nostro percorso. Esperienze che non si vivono tutti i giorni – aggiunge Maria; la vita all’interno dello Zoo è dinamica e varia e per questo ogni visita può essere arricchita da momenti indimenticabili che contribuiscono anche a salvaguardare la Natura”. Tutti i proventi che derivano dalle attività e gli incontri a tu per tu con gli animali come giraffe, lemuri, testuggini delle Seychelles e bradipo che vengono proposte per tutto l’arco della stagione, sono destinati a progetti di conservazione per garantire un futuro alla Natura e proteggere questi animali spesso minacciati.