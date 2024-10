Parere contrario di Open Sinistra Fvg sul mini-assestamento autunnale:  interventi inefficaci e gestione inadeguata delle risorse

“Oggi in Commissione Finanze come Open Sinistra FVG abbiamo espresso parere contrario al mini-assestamento autunnale per la scarsa efficacia degli interventi con cui sono distribuiti gli oltre 250 milioni di risorse aggiuntive. Non accettiamo la giustificazione dell’Assessore Riccardi relativa allo sbilancio delle aziende sanitarie, ovvero che dipende dalla non presenza di contributi statali nel 2024, che erano stati erogati nel 2023, e che quindi con questa norma devono essere compensati per quasi 150 milioni. Ma tali contributi non erano erogati in modo continuativo quindi avrebbero dovuto essere previsti. Riteniamo che ciò si poteva prevedere e i maggiori costi derivano dalla gestione delle aziende sanitarie che operano esternalizzazioni molto onerose. Tali esternalizzazioni si potrebbero evitare con una più saggia politica del personale soprattutto quello in servizio. Anche molte norme sull’ambiente e il turismo appaiono inopportune. Quanto ci ha particolarmente stupito però è stato il poco interesse manifestato dalla maggioranza nel comprendere le cause della grande disponibilità di entrate in FVG, a fronte delle dichiarazioni che giungono relativamente alla manovra nazionale per il prossimo anno.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.